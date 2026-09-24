Continua il momento nero in casa Real Madrid: dopo l'infortunio rimediato da Valverde, in occasione dello scontro di gioco con Kang-In Lee nel derby contro l'Atletico, adesso tocca a Konaté fermarsi per un problema fisico. Il neodifensore madrileno salterà, dunque, i quattro impegni della prima Francia di Zidane contro la Turchia, Italia e Belgio in Nations League.

Il comunicato della Federazione francese

ha sentito dolore al ginocchio destro durante l'allenamento di mercoledì a Clairefontaine (Yvelines) e ha subito una risonanza magnetica di controllo.. In accordo con lo staff e dopo scambi cordiali tra il medico dei Bleus e quello del Real Madrid, il giocatore sarà a disposizione del suo club oggi. Ibrahima Konaté(20 anni), difensore del Manchester United, attualmente in un training camp al CNF con la squadra".

AL KHOR, QATAR - DECEMBER 14: Ibrahima Konate e Marcus Thuram della Francia reagiscono dopo un'azione durante la semifinale della Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022 tra Francia e Marocco allo Stadio Al Bayt il 14 dicembre 2022 a Al Khor, in Qatar. (Photo by Buda Mendes/Getty Images)

La sfortuna ha colpito l'ex giocatore del Liverpool. Infatti, al Mondiale scorso ha avuto un ruolo di secondo piano, giocando appena 59 minuti in tutta la manifestazione. Tuttavia, con l'infortunio prolungato di Saliba, ancora ai box per diverso tempo, Konaté avrebbe sicuramente trovato posto, insieme a Upamecano e Lacroix, provando a guadagnarsi la fiducia di Zidane.

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Punto fermo di Mourinho

Prelevato dala parametro zero dopo anni trascorsi al fianco diad Anfield, il difensore francese ha sin da subito convinto, con gli allenamenti e le prestazioni,che lo ha sempre schierato titolare in questo primo scorcio di stagione, ad eccezione della sfida contro il

MADRID, SPAIN - SEPTEMBER 08: Curtis Jones dell'FC Internazionale tira in porta mentre è sotto pressione da parte di Ibrahima Konaté del Real Madrid durante la partita di Fase a Gironi MD1 della UEFA Champions League 2026/27 tra Real Madrid C.F. e FC Internazionale Milano all'Estadio Santiago Bernabeu l'8 settembre 2026 a Madrid, Spagna. (Photo by Angel Martinez/Getty Images)

Il tecnico da Setubal, nella sua seconda esperienza alla guida dei Blancos, ha creato una coppia di centrali del tutto inedita, formata da Konaté e Huijsen. Al netto dell'espulsione rimediata dallo spagnolo nel derby di Madrid e il successivo sbandamento della difesa, le prestazioni erano state convincenti, a tal punto da riuscire a panchinare sia Asencio che, soprattutto, Rudiger. Il Real, dunque, si augura che la distorsione di Konaté non sia niente di grave e che riesca ad acutizzarsi entro la ripresa del calcio per club, fissata il 10 ottobre.