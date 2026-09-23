Vinicius sta vivendo ormai da alcune stagioni un periodo molto complicato al Real Madrid. Non solo il brasiliano è ormai arrivato a un rapporto teso con la tifoseria sempre più al centro delle polemiche ma adesso anche le sue prestazioni ne risentono. Forse come non mai. Al momento, il suo score stagionale parla di una sola rete in 8 partite e l'ultima uscita nel derby contro l'Atletico Madrid non è stata certo esaltante, motivo per cui Mourinho potrebbe cambiare le carte in tavola.

Vinicius, un vero problema per il Real Madrid: cosa deve fare Mourinho?

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I tifosi, invece, hanno già le idee chiare:

Vinicius dovrebbe essere una riserva, non un titolare fisso in ogni partita.

Dove è finito Vinicius ? Tecnicamente lo si vede in campo ma il giocatore è attualmente una brutta fotocopia dell'attaccante che nei suoi primi anni con la maglia delincantava il Bernabeu con dribbling e gol. Ora il 26 enne è completamente irriconoscibile. Ma questo è evidente ormai da alcune stagioni. Sempre più nella bufera e con un rapporto con la tifoseria irrecuperabile, il brasiliano è diventato un vero e proprio problema perReduce da un'estate molto turbolenta dove per un momento lo si è visto vicino alla cessionema poi, quasi clamorosamente, è arrivato il rinnovo del contratto con i blancos fino al 2032, il classe 2000 ha fino ad ora collezionato una sola rete in 8 presenze. Numeri che certo non aiutano lo Special One che adesso dovrà capire come motivare il brasiliano o optare per un piano di riserva.

Come riporta Mundo Deportivo, ai vertici del Real Madrid sono ben consapevoli di ciò che sta accadendo a Vinicius. Preoccupazione e dubbi hanno iniziato a emergere. Il motivo è che non capiscono cosa non vada in lui, perché le sue prestazioni siano così al di sotto delle aspettative di tutti. Nello spogliatoio, inoltre, il giocatore gode del sostegno dei compagni, anche se si vocifera che alcuni lo avrebbero spinto al trasferimento all'Arsenal.

MADRID, SPAGNA - 14 MAGGIO: Vinicius Junior del Real Madrid reagisce durante la partita di LaLiga EA Sports tra Real Madrid CF e Real Oviedo allo stadio Santiago Bernabéu, il 14 maggio 2026 a Madrid, Spagna. (Foto di Angel Martinez/Getty Images)

Ora la palla passa a Mourinho. L'allenatore dovrà decidere se lasciare Vinicius in panchina o meno quando la Liga riprenderà il 10 ottobre per la partita del Real Madrid contro il Villarreal al Bernabéu. C'è una forte pressione da parte dei tifosi affinché il tecnico prenda questa decisione. Nel caso, il prima scelta diventerebbe Diomande. L'ivoriano, che inizialmente aveva suscitato dubbi a causa delle sue prestazioni nelle prime partite, è ora uno dei giocatori che gode del maggior consenso tra i tifosi blancos. Ora spetta al tecnico decidere come risolvere questo dilemma.