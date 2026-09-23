Appena 1 rete nelle prime 8 presenze stagionali. Ora il brasiliano, già ai ferri corti con la tifoseria, rischia di diventare una seconda scelta per Mourinho
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Vinicius sta vivendo ormai da alcune stagioni un periodo molto complicato al Real Madrid. Non solo il brasiliano è ormai arrivato a un rapporto teso con la tifoseria sempre più al centro delle polemiche ma adesso anche le sue prestazioni ne risentono. Forse come non mai. Al momento, il suo score stagionale parla di una sola rete in 8 partite e l'ultima uscita nel derby contro l'Atletico Madrid non è stata certo esaltante, motivo per cui Mourinho potrebbe cambiare le carte in tavola.
Vinicius, un vero problema per il Real Madrid: cosa deve fare Mourinho?Dove è finito Vinicius? Tecnicamente lo si vede in campo ma il giocatore è attualmente una brutta fotocopia dell'attaccante che nei suoi primi anni con la maglia del Real Madrid incantava il Bernabeu con dribbling e gol. Ora il 26 enne è completamente irriconoscibile. Ma questo è evidente ormai da alcune stagioni. Sempre più nella bufera e con un rapporto con la tifoseria irrecuperabile, il brasiliano è diventato un vero e proprio problema per Mourinho.
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Come riporta Mundo Deportivo, ai vertici del Real Madrid sono ben consapevoli di ciò che sta accadendo a Vinicius. Preoccupazione e dubbi hanno iniziato a emergere. Il motivo è che non capiscono cosa non vada in lui, perché le sue prestazioni siano così al di sotto delle aspettative di tutti. Nello spogliatoio, inoltre, il giocatore gode del sostegno dei compagni, anche se si vocifera che alcuni lo avrebbero spinto al trasferimento all'Arsenal.
Ora la palla passa a Mourinho. L'allenatore dovrà decidere se lasciare Vinicius in panchina o meno quando la Liga riprenderà il 10 ottobre per la partita del Real Madrid contro il Villarreal al Bernabéu. C'è una forte pressione da parte dei tifosi affinché il tecnico prenda questa decisione. Nel caso, il prima scelta diventerebbe Diomande. L'ivoriano, che inizialmente aveva suscitato dubbi a causa delle sue prestazioni nelle prime partite, è ora uno dei giocatori che gode del maggior consenso tra i tifosi blancos. Ora spetta al tecnico decidere come risolvere questo dilemma.
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