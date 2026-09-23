Dopo il terzo posto conquistato nella scorsa stagione e il ritorno in Champions League, le aspettative attorno al Manchester United erano inevitabilmente cresciute. La squadra di Michael Carrick, infatti, aveva chiuso il campionato conquistando 12 vittorie nelle 17 partite disputate dal tecnico dopo il suo arrivo in panchina, mostrando grandi segnali di crescita e restituendo entusiasmo all'ambiente.

Eppure, nonostante anche il mercato estivo aveva alimentato le ambizioni dei Red Devils, Il club si ritrova ora alle prese con un avvio ben al di sotto delle aspettative, tra risultati deludenti e una squadra che sembra ancora lontana dal rendimento mostrato nella seconda parte della scorsa annata. Wayne Rooney, ex leggenda storica del club, ha voluto dire la sua a riguardo, concentrandosi anche sull'operato del tecnico Carrick.

Le parole di Rooney: "La rosa è debole, devono rimboccarsi le maniche"

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Su Carrick: "Spero riesca ad invertire la rotta"

L'ex leggenda dei Red Devils, intervistato ai microfoni di talkSPORT in occasione della première della sua nuova serie Disney+ 'Real Rooneys', ha voluto evidenziare alcunedal punto di vista della rosa: "Ci sono alcune cose che, a mio avviso, il club avrebbe dovuto fare prima della chiusura del mercato, in particolare per quanto riguarda l'acquisto di nuovi giocatori.... Devono rimboccarsi le maniche e lavorare sodo, sperando di ottenere risultati migliori".Rooney ha analizzato anche la situazione di Michael Carrick, suo ex compagno di squadra, tra ledella rosa e la necessità di ottenere il massimo dai giocatori a disposizione: "Ha dimostrato di poter ottenere risultati da questo gruppo di giocatori.per risalire la classifica dopo questa pausa per le nazionali. Sono sicuro che avrebbe voluto di più dal mercato, ma si è dovuto accontentare di quello che ha ottenuto".

LONDRA, INGHILTERRA - 20 SETTEMBRE: Michael Carrick, allenatore del Manchester United, osserva la partita di Premier League 2026/27 tra Fulham e Manchester United a Craven Cottage, il 20 settembre 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Justin Setterfield/Getty Images)

Ha infine aggiunto "La pressione ci sarà sempre, Michael lo sa, ma se non vinci al Manchester United la pressione aumenta anche dopo una sola partita. Spero che riesca a invertire la rotta".