Proprio mentre il Manchester United di Carrick raccoglie, in extremis, il suo quinto punto in Premier League in appena 5 gare di campionato, il Milan di Amorim recupera terreno nella lotta al vertice della Serie A, regalando dell'ottimo calcio contro il Lecce in occasione del centenario di San Siro. Una situazione che, in casa Red Devils, non fa altro che acuire i dubbi sul pessimo inizio di stagione degli inglesi, già eliminati in Coppa di Lega dopo una super rimonta del Brighton (da 2-0 a 2-3) e un campionato che a stento inizia a decollare, con molti tifosi che stanno già iniziando a invocare a gran voce il nome dell'ex tecnico Ruben Amorim.

Un "devil" per capello

Dopo la deludente eliminazione in Coppa di Lega contro il Brighton e la controversa sconfitta (con un uomo in più per circa 70 minuti) nel derby diall'Old Trafford, i Red Devils erano chiamati a una grande reazione contro il. Nonostante un buon primo tempo, però, la domenica pomeriggio adegli uomini di Carrick si è trasformata in un vero e proprio incubo.

Al 63', infatti, uno sfortunato e goffo autogol di Lisandro Martinez permette alla squadra londinese di passare in vantaggio. Da lì in poi, la squadra di Manchester ci prova, ma un super Leno dirà di no fino al gol del pareggio all'89' minuto, su deviazione, di Matheus Cunha. Nonostante la sconfitta evitata, la reazione richiesta dai tifosi dopo le pesanti battute d'arresto, però, non è arrivata e sotto accusa è finito proprio il tecnico Michael Carrick.

⏹️ Cunha's equaliser earns us a point on the road in west London. — Manchester United (@ManUtd) September 20, 2026

Carrick vede segnali positivi, i tifosi rimpiangono Amorim

Sono contento dell'energia

che

abbiamo mostrato oggi. Penso che possiamo trarre molto da questa giornata. Possiamo migliorare in certi aspetti, questo è abbastanza chiaro, ma ci sono stati anche dei segnali positivi".

Dopo il pareggio,, ancora una volta, ha cercato di difendere i propri giocatori attraverso dichiarazioni che hanno fatto molto rumore ine, soprattutto, tra i tifosi dei: "

LONDRA, INGHILTERRA - 20 SETTEMBRE: Michael Carrick, allenatore del Manchester United, reagisce mentre reclama un calcio di rigore durante la partita di Premier League 2026/27 tra Fulham e Manchester United a Craven Cottage, il 20 settembre 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Justin Setterfield/Getty Images)

Parole che non sono affatto piaciute ai tifosi, i quali sui social hanno già iniziato a invocare a gran voce il nome dell'ex tecnico, ora in forza al Milan, Ruben Amorim. Tra i commenti si legge infatti: "Amorim avrebbe detto le cose come stanno". Oppure: "Amorim si è liberato di Rashford e Garnacho per questioni di disciplina. Ha fatto capire ai giocatori qual era il loro posto e ha cercato di riportare gli standard a livelli più alti. Carrick ha reinserito Rashford e lo fa giocare titolare in ogni partita, nonostante tutto quello che è successo". E anche: "Amorim ha innalzato il livello di preparazione fisica e atletica di questi giocatori. Carrick non li ha nemmeno fatti correre durante il precampionato e i calciatori ora corrono meno di praticamente ogni avversario".

Insomma, il punto conquistato a Craven Cottage evita al Man United un'altra sconfitta, ma non risolve i problemi. Carrick continua a vedere margini di crescita, mentre larga parte della tifoseria sembra già rimpiangere il passato sotto il nome di Ruben Amorim.