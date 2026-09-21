Francesco Farioli centra la settima vittoria consecutiva in Liga Portugal e lo fa in grande stile: battuto nel O Classico il Benfica 3-1: il Porto, con 21 punti conquistati, mette la freccia e scappa a +5 grazie alle reti di Gabri Veiga, Froholdt e Hwang In-Beom. In mezzo l'espulsione, che ha acceso mille polemiche in casa Benfica, di Lenglet e il gol del momentaneo 1-1 di Bah. Nel post partita, l'allenatore del club di Lisbona Marco Silva non le ha mandate a dire sull'arbitraggio.

🚨🇵🇹 Meanwhile in the O Clássico, Porto beat Benfica! In-Beom Hwang with the goal to seal the victory. 🔵⚪️🐉 pic.twitter.com/AUMlw2eM6J — EuroFoot (@eurofootcom) September 20, 2026

Porto-Benfica: Farioli si prende il derby, ma è polemica!

Il derby, secondo, è stato segnato dall'espulsione, avvenuta nel primo tempo, di. In risposta a, il quale ha detto che: "non sono successe cose strane", questa è stata la risposta del tecnico del: "Per quanto concerne l'espulsione, non rilascerò commenti. Penso che il club dovrebbe dire qualcosa sul metro della partita".

L'ex allenatore del Fulham ha poi rincarato la dose: "Non so se riuscirò a continuare così fino al termine della stagione. Vengo da una cultura diversa. Qui, purtroppo, si possono condizionare gli arbitri prima delle partite, dopo le partite, durante la settimana, in qualsiasi modo, e a volte funziona. Penso che il signor Farioli verrà in conferenza stampa: Fate la stessa domanda che avete fatto a me (riguardo l'espulsione, ndr). Stiamo vendendo bene il calcio portoghese e avremo ottimi risultati", ha concluso con un tono sarcastico.

Lo sfottò social

Ilprosegue nella sua marcia inarrestabile di sette vittorie consecutive in campionato, arricchite da. L'unico inciampo è avvenuto incontro il, in cui la squadra di Farioli si è arresa sotto i colpi di. Il morale è alle stelle anche grazie al ritorno in campo, dopo lo spaventoso infortunio al crociato, di. L'attaccante spagnolo classe 2004, nella passata annata, aveva segnato 13 gol in 20 partite di campionato, prima di finire sotto i ferri.

PORTO, PORTUGAL - APRIL 9: Victor Froholdt del FC Porto durante la partita di andata dei Quarti di Finale della UEFA Europa League 2025/26 tra FC Porto e Nottingham Forest FC allo Stadio do Dragao il 9 aprile 2026 a Porto, Portogallo. (Photo by Octavio Passos/Getty Images)

A rivendicare la super vittoria nel derby, che è valsa anche l'allungo in classifica, ci ha pensato l'account X del Porto. In una foto pubblicata a minuti dal fischio finale, nella didascalia si legge: "Cose normali". Il particolare, però, è che la parola "strane" viene cancellata ed è un chiaro riferimento alla frase di Farioli sugli arbitri, ripresa nel post partita da Marco Silva.