La vivace signora ha un unico grande amore: il club di Lisbona
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Vivere a Porto ma amare il Benfica da ben 86 anni: questa è la storia di Maria Vitória, una signora portoghese che vive per il rosso delle maglie delle Aquile ma abita nella citta dei grandi rivali. L'ha raccontata A Bola.
La signora Maria Vitòria: abita a Porto ma ama solo il BenficaBen 86 anni di amore per il Benfica. Maria Vitòria ha le idee chiare: tifa per il Benfica. Al punto che nella sua casa è tutto colorato o dipinto di rosso: “Da quando sono nata, il 16 dicembre 1939, ho desiderato solo il rosso. Il blu è solo quello dei miei occhi”, ha raccontato. Maria viene da una famiglia di comunisti, una famiglia che ha combattuto contro il nazismo: “La famiglia di mia madre viene dalla Germania, fuggì dal nazismo. Ecco perché ho gli occhi blu. Ma mia mamma era molto povera ed era anche una comunista, Mio padre invece era fascista ma lei non lo abbandonò mai e i genitori di lui ci aiutarono molto”.
Non è stata altrettanto fortunata nel trasmettere il suo tifo ai suoi figli, che sono ben undici: “Sono tutti tifosi del Porto. Non li ho mai pressati perché tifassero per una certa squadra. Ma sono tutti comunisti! Ma tra nipoti e pronipoti ne ho 40 e un altro è in arrivo. E molti di loro, invece, tifano per il Benfica”. In ogni caso lei non ha dubbi, vuole vivere e morire in rosso: “Ho già la bandiera del Benfica da mettere nella bara”, ha confessato.
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