Vivere a Porto ma amare il Benfica da ben 86 anni: questa è la storia di Maria Vitória, una signora portoghese che vive per il rosso delle maglie delle Aquile ma abita nella citta dei grandi rivali. L'ha raccontata A Bola.

La signora Maria Vitòria: abita a Porto ma ama solo il Benfica

Histórico entre FC Porto e Benfica: quem ganhou mais, a evolução ao longo dos anos e a lista completa de jogos https://t.co/h57zDnpNKt — Record (@Record_Portugal) September 19, 2026

do Dragão per assistere alla partita della sua squadra del cuore. Ed è stata fortunata: perché la sua amata squadra ha vinto quel match, il 6 aprile, 4-1.

Ben 86 anni di amore per il Benfica . Maria Vitòria ha le idee chiare: tifa per il Benfica. Al punto che nella sua casa è tutto colorato o dipinto di: “Da quando sono nata, il 16 dicembre 1939, ho desiderato solo il rosso. Il blu è solo quello dei miei occhi”, ha raccontato. Maria viene da una famiglia di comunisti, una famiglia che ha combattuto contro il nazismo: “La famiglia di mia madre viene dalla Germania, fuggì dal nazismo. Ecco perché ho gli occhi blu. Ma mia mamma era molto povera ed era anche una comunista, Mio padre invece era fascista ma lei non lo abbandonò mai e i genitori di lui ci aiutarono molto”.La signora ha anche raccontato ad A Bola che la sua passione per il Benfica arriva da lontano e che anche, comunista e costretto alla fuga in Brasile. L'anno scorso Maria Vitoria ha visitato per la prima volta il: era andata a vedere il Benfica giocare in Coppa di Portogallo al Da Luz. Ma, curiosamente, è rimasta molto delusa: “Appena sono entrata, ho visto una coppa enorme con l'emblema del Porto in basso. E ho detto: 'Che diavolo è questa?! Non ci entro più!” Era una coppa vinta proprio contro quella squadra. Sempre l'anno scorso è anche stata, per la prima volta, allo

Non è stata altrettanto fortunata nel trasmettere il suo tifo ai suoi figli, che sono ben undici: “Sono tutti tifosi del Porto. Non li ho mai pressati perché tifassero per una certa squadra. Ma sono tutti comunisti! Ma tra nipoti e pronipoti ne ho 40 e un altro è in arrivo. E molti di loro, invece, tifano per il Benfica”. In ogni caso lei non ha dubbi, vuole vivere e morire in rosso: “Ho già la bandiera del Benfica da mettere nella bara”, ha confessato.