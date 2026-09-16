La gara tra Milan e Benfica evoca alla mente sempre dolci ricordi. Nonostante l'epoca dei grandi big sia passata, sono tantissimi gli ex delle due squadre, così come i big match iconici che hanno segnato decenni del grande calcio internazionale. Da Rui Costa ad Amorim, per citare i volti noti attuali delle due squadre, il grande fascino che porta con sé questa sfida passa anche per l'importanza che ha per gli obiettivi internazionali delle due squadre. Non è un mistero infatti, che alla vigilia proprio Amorim ha messo il trofeo nel mirino del club rossonero, con una ghiotta chance per quest'anno assolutamente da non perdere. << CONTINUA A LEGGERE SU MILANISTI CHANNEL >>