Lo stadio del Wrexham cambia faccia. Come annunciato dal direttore generale del club, Michael Williamson, la casa dei Red Dragons sta cambiando forma. La nuova tribuna avrà infatti 7750 posti, e la capienza dell'impianto potrà ospitare più di 18mila persone.

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Wrexham, lo stadio si rinnova

Attraverso i propri canali social il Wrexham ha fatto sapere ai propri tifosi che. Ad oggi, infatti, ilè lo stadio più piccolo della Championship , con circa 10mila posti a sedere. Ma nei prossimi mesi l'impianto di casa dei gallesi cambierà faccia. Ad annunciarlo è stato Michael Williamson, direttore generale del club, attraverso i canali ufficiali del club.

"Il sollevamento e l’installazione della struttura in acciaio rappresentano un momento storico per il club, non soltanto per la costruzione della nuova Kop Stand, ma anche per il più ampio Gateway Project". Il DG ha poi aggiunto: "Ora non vediamo l’ora di vedere la Kop Stand continuare a evolversi e prendere forma nel corso dei prossimi mesi". Grazie alla nuova tribuna, lo stadio dei Red Dragons tornerà ad avere una tribuna su ogni lato.

Stando al progetto, la nuova Kop dovrebbe arrivare a contenere 7750 persone, portando la capienza massima dello stadio oltre i 18mila posti. Grazie a queste modifiche, il Racecourse Ground avrà i requisiti per la categoria 4 della UEFA. Così facendo il Galles potrà giocare le gare casalinghe nello stadio di proprietà del club di Ryan Reynolds e Rob McElhenney.

WREXHAM, GALLES - 17 GENNAIO: Veduta aerea del Racecourse Ground, con i lavori di costruzione per il progetto di riqualificazione della Kop Stand, prima della partita di Sky Bet Championship tra Wrexham AFC e Norwich City, il 17 gennaio 2026 a Wrexham, Galles. (Foto di Lewis Storey/Getty Images)

Un'ottima notizia per i tifosi del club, che dall'altro lato stanno affrontando un avvio complicato di stagione. Il club, arrivato in Championship dopo 3 promozioni consecutive, sta accusando il colpo del salto di categoria. Dopo 7 giornate di campionato, infatti, il Wrexham si trova al 19esimo posto in classifica. Inoltre i dragoni rossi sono reduci da un sonoro 6 a 0 subito a casa del West Ham.