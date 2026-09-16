Questa volta sembra davvero calare il sipario sull’avventura di Lionel Messi con la maglia dell’Argentina. Infatti, dopo i suoi diversi annunci di ritiro dalla nazionale negli anni passati soprattutto dopo la finale persa contro il Cile in Copa America nel 2016, il calciatore disputerà la sua ultima partita il 6 ottobre contro il Benin, allo Stadio Monumental di Buenos Aires. La Federcalcio argentina ha voluto rendere indimenticabile il suo addio, convocandolo per l’ultima volta in occasione delle amichevoli in programma che si terranno in Argentina durante la prossima sosta per le Nazionali. Un tributo a una carriera leggendaria e al suo profondo legame con la Selección.

Le parole di Claudio Tapia: "S arà indimenticabile, l'ultima prestazione del miglior giocatore del mondo"

Messi aveva annunciato il suo ritiro dalla nazionale lo scorso 31 agosto, ma non si era parlato di nessuna ultima partita per lui. Il calciatore ha accettato l'invito di Claudio Tapia, Presidente dell'AFA (Federazione calcistica dell'Argentina), che ha annunciato la notizia in un video pubblicato sui social media, estendendo inoltre l'invito tutti i giocatori che hanno partecipato ai Mondiali del Qatar 2022, insieme alle loro famiglie.

Ecco le sue dichiarazioni: "A tutti i tifosi della Nazionale argentina, desidero annunciare che, dopo aver parlato con il commissario tecnico Lionel Scaloni, abbiamo deciso di invitare il miglior giocatore del mondo, il simbolo della nostra Nazionale e il nostro capitano, Lionel Andrés Messi, per tributargli l’addio che merita il 6 ottobre, qui in Argentina".

BUENOS AIRES, ARGENTINA - 6 SETTEMBRE: I tifosi del River Plate esultano con la batteria dedicata a Lionel Messi durante una partita del Torneo Clausura Mercado Libre 2026 tra River Plate e Independiente Rivadavia all'Estadio Monumental Antonio V. Liberti il ​​6 settembre 2026 a Buenos Aires, Argentina. (Foto di Marcelo Endelli/Getty Images)

"Con l’approvazione di Lionel, saranno invitati anche tutti i campioni del mondo che hanno condiviso con lui l’avventura in Qatar, insieme alle loro famiglie, per una partita che resterà indimenticabile e che permetterà ai tifosi di assistere all'ultima prestazione del miglior giocatore del mondo".

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Si appresta così a concludersi, tra l'affetto e l'amore della propria gente, un’era straordinaria durata 21 anni, quella dicon la maglia dell’Argentina, impreziosita da 207 presenze e 125 gol, un Mondiale e due Copa America riportati in patria.