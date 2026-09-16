La notizia ufficiale è arrivata direttamente da Ronald Koeman con un post pubblicato sul proprio profilo Instagram. È venuta a mancare all’età di 65 anni Bartina Koeman, sua moglie, che da tempo combatteva contro un grave tumore al seno cronico. Secondo quanto riportato dalla stampa olandese, Bartina lottava contro la malattia da 16 anni. In un’intervista concessa a giugno al quotidiano De Telegraaf, aveva raccontato il suo desiderio di continuare a vivere: "Non voglio ancora lasciare questo mondo. E finché sono qui, voglio sentirmi viva".

Il messaggio di Koeman: "addio alla mia splendida moglie"

Caricamento post Instagram...

La malattia

Tramite il suo profilo Instagram, il ct olandese insieme alla sua famiglia ha condiviso un messaggio di: "Con profonda tristezza, ma anche con immenso orgoglio e amore, salutiamo la mia meravigliosa moglie, la nostra amata madre e nonna". I due erano sposati da oltre, e Bartina è sempre stata al fianco di Koeman nelle varie fasi della sua carriera, sia dache daIn estate l'allenatore olandese, impegnato in vista dei aveva già parlato di quanto fosse difficile la situazione e del brutto momento che lui e la sua famiglia stavano attraversando in quel periodo, in unaalla viglia della partita di esordio della sua nazionale contro il Giappone: " Mia moglie Bartina non è qui con me, Ogni mercoledì pomeriggio si sottopone alla chemioterapia e per uno o due giorni deve fare i conti con gli effetti collaterali. A volte la vita è difficile per lei, per me e per tutti noi. Speriamo che le cure possano dare risultati positivi, ma è davvero dura".

MONACO DI BAVIERA, GERMANIA - 13 OTTOBRE: Ronald Koeman, commissario tecnico dei Paesi Bassi, partecipa a una conferenza stampa alla vigilia della partita di UEFA Nations League 2024/25 (Lega A, Gruppo A3) tra Germania e Paesi Bassi, in programma all'Allianz Arena il 13 ottobre 2024 a Monaco di Baviera, in Germania. (Foto di Maja Hitij/Getty Images)

Feedback

In mattinata, sono arrivate anche le condoglianze della stessa nazionale olandese e del Barcellona, ovvero le ultime due squadre allenate dal tecnico. Koeman, attualmente ancora alla guida dell'Olanda, dovrà ora preparare i prossimi impegni internazionali in vista mentre attraversa questo difficile momento personale.