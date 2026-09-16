Il calcio sa essere spietato, ma a volte riesce a stupire persino chi lo vive ogni giorno. Il tecnico tedesco Dino Toppmöller, arrivato quest'estate sulla panchina del Lens con l'ingrato compito di raccogliere la pesante eredità di Pierre Sage – capace di chiudere la scorsa stagione al secondo posto in Ligue 1 e di sollevare la Coppa di Francia – si ritrova già con le valigie in mano dopo appena sei partite ufficiali. A riportare la notizia, confermata poi da RMC Sport, sono stati i colleghi de L'Équipe. Eppure, la situazione non era certo un dramma totale. Certo, l'avvio in campionato ha regalato qualche mal di pancia con una vittoria, un pareggio e due sconfitte. Ma i giallorossi si erano tolti lo sfizio di mettere in bacheca il Trophée des Champions contro il PSG. E l'avventura in Champions League è iniziata sbancando il campo dello Slavia Praga, per giunta con mezza squadra in infermeria.

Il caso Nelson Morgado e i malumori nello staff

Se i risultati non bastano a spiegare un ribaltone così improvviso, bisogna scavare dietro le quinte. E qui entra in gioco un'indiscrezione svelata. Il vero pomo della discordia non avrebbe nulla a vedere con i punti persi in Ligue 1. Piuttosto con una decisione presa ai piani alti del club riguardo allo staff tecnico. Lunedì scorso, la dirigenza ha comunicato a Toppmöllerdel suo braccio destro, l'assistente

Il tecnico portoghese, trentanove anni e al fianco di Toppmöller dal lontano 2017, sarebbe finito nell'occhio del ciclone per via di un carattere ritenuto troppo esigente. Secondo quanto riportato dalla Bild, Morgado "creava malumori tra alcuni membri del club, in particolare tra i membri francesi dello staff tecnico". E' stato quindi ritenuto colpevole soprattutto di aver chiesto "maggiore impegno e passione, cosa che non è stata ben accolta e gli è costata il posto di lavoro".

Dino Toppmoller quando allenava l'Eintracht Francoforte (Foto di Alex Grimm/Getty Images)

Dino Toppmöller: una presa di posizione che costa cara

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Di fronte a questo vero e proprio atto d'imperio della società, Dino Toppmöller non è rimasto a guardare. L'ex allenatore di Eintracht Francoforte e vice allenatore di Bayern Monaco e Lipsia ha interpretato l'allontanamento del suo collaboratore comenel suo perimetro di competenza tecnica. Per l'allenatore tedesco, giudicare la situazione in quel modo è stato "molto insolita e inaccettabile ai suoi occhi", un affronto che andava rispedito al mittente.Scegliendo la linea della fermezza e rivendicando quel legame professionale costruito in anni di gavetta, ToppmöllerUna presa di posizione irremovibile. Dettata "anche per lealtà nei confronti di Morgado", che ha spinto il club francese a chiudere bruscamente il rapporto anche con il tecnico, mettendo fine in modo surreale a un'avventura che era appena iniziata.