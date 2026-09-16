La serata al Portman Road, casa dell'Ipswich Town, è già destinata a essere un lascito per la storia. Non per la vittoria larga dell'Arsenal, come ampiamente prevedibile considerato il dislivello fra le due squadre, bensì per la straordinaria doppietta siglata da Max Dowman. Il super talento dei Gunners, nato il 31 dicembre 2009, ha deciso la gara con due gol di pregevole fattura, eguagliando Wayne Rooney come unico giocatore capace di segnare una marcatura multipla a 16 anni in Inghilterra.

Presente e futuro

sta integrando in prima squadra, ormai da due stagioni, il gioiellino made in. Senza minuti in questo inizio di stagione, il tecnico spagnolo ha deciso di lanciaredal primo minuto in occasione della trasferta diin casa dell'. Dopo appena 7 minuti di gioco, il classe 2009, servito da, sguscia verso la porta avversaria e, con una finta da stropicciarsi gli occhi, salta il difensore, concludendo a botta sicura spiazzando l'incolpevole

Nella ripresa, dopo lo 0-2 firmato da Madueke, è ancora Dowman a prendersi la scena e a entrare di diritto nella storia del calcio inglese. Servito da Zubimendi sul filo del fuorigioco, piazza con la delicatezza di chi dà del tu al pallone, un mancino insaccatosi a fil di palo per il momentaneo 0-3. Il gol di Mikel Merino chiude, di fatto, la partita, prima del sussulto d'orgoglio dell'Ipswich, capace di accorciare le distanze ben due volte, grazie ai gol di Mehmeti e Akpom.

Come Rooney

La doppietta siglata in Carabao Cup ha fatto registrare l'ennesimo record di una carriera appena sbocciata. L'unico giocatore capace di mettere a segno una marcatura multipla nel calcio inglese era stato, nel 2002, con la maglia dell'. Maè anche il marcatore più giovane di sempre in grazie al gol siglato a marzo 2026 contro le Toffees , e il più giovane nella storia dell', battendo il precedente primato di, che resisteva dal 2003.

IPSWICH, ENGLAND - SEPTEMBER 15: Max Dowman dell'Arsenal segna il terzo gol della sua squadra durante la partita del Terzo Turno della Carabao Cup tra l'Ipswich Town e l'Arsenal a Portman Road il 15 settembre 2026 a Ipswich, Inghilterra. (Photo by Alex Pantling/Getty Images)

Inoltre, è il titolare più giovane di sempre di un club di Premier League in qualsiasi competizione, record fatto registrare un anno fa, sempre in Carabao Cup, contro il Brighton, all'età di 15 anni e 302 giorni. Infine, è il secondo giocatore più piccolo a esordire in Premier, alle spalle del suo compagno di giovanili Ethan Nwaneri.