La notizia era nell'aria già nella giornata di ieri ma adesso è ufficiale: il Bologna esonera Domenico Tedesco dopo una serie di risultati non in linea con gli obiettivi del club, chiamando in panchina Raffaele Palladino. Una scossa necessaria all'indomani della sconfitta di misura al Maradona contro il Napoli, con una prestazione che, ancora una volta, non ha convinto i vertici societari, decisi a cambiare guida tecnica.

Il Bologna saluta Tedesco ed accoglie Palladino: il comunicato ufficiale

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Al Bologna non è piaciuto l'avvio di stagione della squadra, reduce da un solo punto in quattro gare disputate, con due gol siglati e ben cinque subiti. Le sfide contronello scorso weekend non hanno aiutato la situazione di una squadra sia in emergenza di calciatori indisponibili e che ha fatto fatica a trovare la giusta quadra, seppur abbia sempre giocato a viso aperto contro ogni avversaria, spesso raccogliendo anche meno del dovuto. Adesso lo scossone in panchina, a pochi giorni dalla gara interna contro il Torino e dalla lunga sosta per gli impegni delle Nazionali, che assesterà il nuovo corso di Palladino.Questo il comunicato ufficiale del club felsineo questa mattina: "Il Bologna FC 1909 comunica di avere sollevato dall’incarico di allenatore della Prima squadra Domenico Tedesco, cui va un sentito ringraziamento per il lavoro svolto con professionalità e competenza. A lui e ai suoi collaboratori il Club augura le migliori fortune professionali. La guida tecnica della squadra è affidata a Raffaele Palladino, che ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2029, e che oggi dirigerà il primo allenamento alle 16 al centro tecnico", termina.

Intercettato ai microfoni di Gianluca Di Marzio all'uscita da Casteldebole, Tedesco ha salutato così Bologna e i suoi tifosi: "Sono molto dispiaciuto ma questo è il calcio. Non posso dire quello che ci siamo detti con la società ma posso confermare che non mi è mai mancato niente, idem il supporto della gente. Meritano tutti tanto e auguro loro davvero il meglio".