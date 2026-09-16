Il calcio sudamericano lo ami o lo odi, non c'è una via di mezzo. Spesso, però, la garra, l'intensità e la voglia di prevalere sull'altro oltrepassano qualsiasi limite accettabile nella società moderna. Ciò che è accaduto questa notte, alla fine del quarto di finale di Copa Libertadores tra Platense e Fluminense, ha dell'incredibile. I tifosi di casa, dopo l'eliminazione, hanno invaso il campo e mostrato come trofeo di guerra uno striscione della tifoseria brasiliana.

L'accaduto

Stadio

Ciudad

de

Vicente

Platense e i brasiliani del Fluminense. La gara d'andata, terminata 2-0 in favore dei brasiliani, lasciava presagire una trasferta decisamente tranquilla per Mainero e di Sepuvelda, prima della doccia fredda firmata da Agustin Canobbio su assist dell'eterno Hulk. Il gol dell'uruguaiano ha, di fatto, permesso al Tricolor di avanzare in semifinale, dove affronterà la vincente tra Quito e Palmeiras. López, ha visto sfidarsi gli argentini dele i brasiliani del. La gara d'andata, terminata 2-0 in favore dei brasiliani, lasciava presagire una trasferta decisamente tranquilla per Thiago Silva e compagni. Invece, alla fine del primo tempo, il Platense aveva ridotto interamente lo svantaggio grazie ai gol die di, prima della doccia fredda firmata dasu assist dell'eterno. Il gol dell'uruguaiano ha, di fatto, permesso al Tricolor di avanzare in semifinale, dove affronterà la vincente tra

😳🇦🇷🇧🇷 BARRAS DE PLATENSE ENTRARON A LA CANCHA A PELEARSE CON LOS HINCHAS DEL FLU, DESPUÉS DEL PARTIDO. pic.twitter.com/tp68hJ4IOv — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) September 16, 2026

Il bottino di guerra

La sfida di ritorno del quarto di finale del massimo torneo sudamericano, giocatasi alloNon esiste, però, partita di calcio sudamericano che si rispetti senza una maxi rissa finale. Prima, alcuni membri dei rispettivi staff tecnici hanno generato una mini rissa, sedata abbastanza velocemente e senza ripercussioni. Ma il peggio doveva ancora arrivare. Infatti, i tifosi di casa hanno superato le recinzioni, sono entrati in campo con l'intento di assaltare gli ultras del Fluminense e, complice una sicurezza fallace, hannoalla tifoseria organizzata brasiliana.Nonostante il tentativo dei tifosi del Tricolor di riporre immediatamente le bandiere e gli striscioni, una volta vista l'avanzata con fare minaccioso degli ultras del, questi ultimi sono riusciti a strappare uno dei loro striscioni, portandolo nella tribuna Marino, collegata al settore ospite dove erano stipati i tifosi ospiti.

VICENTE LOPEZ, ARGENTINA - SEPTEMBER 15: I tifosi del Platense reagiscono mentre gli agenti di polizia entrano in campo dopo la partita di ritorno del quarto di finale di Copa CONMEBOL Libertadores tra Platense e Fluminense allo Stadio Ciudad de Vicente Lopez il 15 settembre 2026 a Vicente Lopez, Argentina. (Photo by Marcos Brindicci/Getty Images)

Fortunatamente, gli incalliti sostenitori del Platense non sono riusciti a forzare la recinzione che li separava dai brasiliani e, per tale ragione, non si sono registrati feriti. Una volta svuotato lo stadio, la barra brava, così chiamata la parte più accesa del tifo del club argentino, ha scattato una foto con lo striscione rubato, capovolgendolo per testimoniare il bottino di guerra.