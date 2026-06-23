Thiago Silva non ha ancora voglia di smettere col calcio e ha deciso di tornare al Fluminense. Per il difensore centrale nato nel 1984, infatti, si tratta della terza esperienza nel club di Rio de Janeiro dopo gli esordi e quella durata fino al termine dello scorso anno. Nel mese di gennaio di quest'anno, il brasiliano ha firmato col Porto arrivando a vincere anche la Primeira Liga. Al termine della stagione, però, ha deciso di non rinnoverà il contratto la il club allenato da Francesco Farioli.

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Thiago Silva torna (di nuovo) al Fluminense: il comunicato ufficiale

Nelle ultime ore, la squadra proveniente da Rio de Janeiro ha annunciato in via ufficiale il ritorno del difensore che ha giocato in grandi club europei come Milan e Porto. Thiago Silva, che nel mese di settembre compirà 42 anni, ha firmato col il Tricolor Carioca un contratto che scadrà alla fine dell'anno. Di seguito, ilpresente sul sito ufficiale del Fluminense:

"Quello che sembrava un addio si è rivelato, in realtà, un arrivederci. Perché alcune storie non finiscono mai veramente. Thiago Silva è tornato al Fluminense. O Monstro ha accettato di tornare e ha firmato un contratto con il club fino a dicembre 2026. Il difensore è atteso al Centro di Allenamento Carlos Castilho per unirsi al gruppo e iniziare ad allenarsi la prossima settimana. Questa sarà la quarta esperienza di Thiago Silva al Fluminense, la terza con la squadra professionistica. O Monstro ha disputato 212 partite e segnato 19 gol con la maglia tricolore".

Rio De Janeiro, Brasile - 23 luglio 2025: Thiago Silva del Fluminense si lamenta con l'arbitro durante la partita di Brasileirao 2025 tra Fluminense e Cruzeiro al Maracanã. (Foto di Lucas Figueiredo/Getty Images)

"Uno dei più grandi difensori brasiliani di tutti i tempi, Thiago si è formato nel settore giovanile del club a Xerém, dove è rimasto dagli 11 ai 18 anni. "Il Mostro" ha giocato per la prima volta nella prima squadra del Tricolor tra il 2006 e il 2008, periodo durante il quale ha vinto la Copa do Brasil nel 2007 e ha contribuito a portare il Fluminense alla finale di Copa Libertadores nel 2008".

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"Già giocatore di fama mondiale, Thiago è tornato nel 2024 e ha giocato per il Fluminense fino alla fine dello scorso anno. Ha capitanato la squadra nella storica campagna della Coppa del Mondo per club FIFA 2025, quando il Tricolor ha raggiunto le semifinali del torneo negli Stati Uniti e ha superato i giganti del calcio mondiale".

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