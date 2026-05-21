Con un comunicato ufficiale sui canali social del club, il Porto ha annunciato la separazione da Thiago Silva. Il difensore centrale brasiliano, portato in Europa proprio dai draghi, è tornato in Portogallo a Gennaio e ha contribuito con alcune ottime gare alla vittoria del campionato nazionale.

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Porto-Thiago Silva, è addio

NOTTINGHAM, INGHILTERRA - 16 APRILE: Thiago Silva del FC Porto si riscalda prima della partita di ritorno dei quarti di finale della UEFA Europa League 2025/26 tra Nottingham Forest e FC Porto al City Ground il 16 aprile 2026 a Nottingham, Inghilterra. (Foto di Alex Livesey/Getty Images)

La storia d'amore tra il Porto e Thiago Silva è iniziata 22 anni fa, quando il club portoghese ha portato il centrale brasiliano in Europa acquistandolo dalla Juventude. E dopo 22 anni, il destino ha rimesso insieme i due coronando questa storia con la vittoria del titolo di campioni di Portogallo. Adesso però è il momento dell'addio definitivo. Il club infatti ha rilasciato un comunicato per salutare l'ex difensore di Milan e PSG.

Come si può leggere nel comunicato, il 41enne saluta il Do Dragao per sempre. "Il contratto di Thiago Silva è scaduto e il difensore brasiliano di 41 anni lascia il Porto dopo due esperienze con il club". E poi ancora: "Thiago Silva, il club ti augura tutto il meglio per il futuro", e "Il Do Dragao sarà sempre casa vostra". Parole d'amore quelle del club per un calciatore che, nonostante l'età, è riuscito a dire ancora la sua.

FC Porto e Thiago Silva estão, agora, na história um do outro 💙♾



Felicidades, Monstro!🙌#ConseguimosJuntos pic.twitter.com/B7I89UqKV7 — FC Porto (@FCPorto) May 21, 2026

"Non è un addio, è un arrivederci"

I tifosi del Porto

mi ricorderanno per sempre, e spero di lasciare un segno anche io. Ripenso agli incredibili momenti che abbiamo vissuto, e questo titolo è per la famiglia del Porto, che lo merita pienamente. Siamo tornati campioni". Il difensore ha poi concluso, sottolineando che tra lui e il Porto non ci sarà mai un'addio: "Ho lasciato il mio segno, e questo passerà alla storia come uno dei titoli più importanti della mia carriera. Non è un addio, è un arrivederci".

Il difensore brasiliano ha rilasciato un'intervista ai media del club, per ringraziare una società e una tifoseria che lo hanno accolto a braccia aperte. "

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