Thiago Silva sulla fine del contratto che lo legava al Porto, con cui ha vinto il titolo in Portogallo.
L'incredibile festa del Porto campione: la squadra accolta da migliaia di tifosi
Con un comunicato ufficiale sui canali social del club, il Porto ha annunciato la separazione da Thiago Silva. Il difensore centrale brasiliano, portato in Europa proprio dai draghi, è tornato in Portogallo a Gennaio e ha contribuito con alcune ottime gare alla vittoria del campionato nazionale.
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Porto-Thiago Silva, è addio
La storia d'amore tra il Porto e Thiago Silva è iniziata 22 anni fa, quando il club portoghese ha portato il centrale brasiliano in Europa acquistandolo dalla Juventude. E dopo 22 anni, il destino ha rimesso insieme i due coronando questa storia con la vittoria del titolo di campioni di Portogallo. Adesso però è il momento dell'addio definitivo. Il club infatti ha rilasciato un comunicato per salutare l'ex difensore di Milan e PSG.
Come si può leggere nel comunicato, il 41enne saluta il Do Dragao per sempre. "Il contratto di Thiago Silva è scaduto e il difensore brasiliano di 41 anni lascia il Porto dopo due esperienze con il club". E poi ancora: "Thiago Silva, il club ti augura tutto il meglio per il futuro", e "Il Do Dragao sarà sempre casa vostra". Parole d'amore quelle del club per un calciatore che, nonostante l'età, è riuscito a dire ancora la sua.
FC Porto e Thiago Silva estão, agora, na história um do outro 💙♾— FC Porto (@FCPorto) May 21, 2026
Felicidades, Monstro!🙌#ConseguimosJuntos pic.twitter.com/B7I89UqKV7
"Non è un addio, è un arrivederci"Il difensore brasiliano ha rilasciato un'intervista ai media del club, per ringraziare una società e una tifoseria che lo hanno accolto a braccia aperte. "I tifosi del Porto mi ricorderanno per sempre, e spero di lasciare un segno anche io. Ripenso agli incredibili momenti che abbiamo vissuto, e questo titolo è per la famiglia del Porto, che lo merita pienamente. Siamo tornati campioni". Il difensore ha poi concluso, sottolineando che tra lui e il Porto non ci sarà mai un'addio: "Ho lasciato il mio segno, e questo passerà alla storia come uno dei titoli più importanti della mia carriera. Non è un addio, è un arrivederci".
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