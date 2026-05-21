Il Genoa riscatta Lorenzo Colombo dal Milan: contratto fino al 2029 per il centravanti italiano del Grifone
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Il futuro di Lorenzo Colombo è ormai definito. L'attaccante italiano passa a titolo definitivo al Genoa di Daniele De Rossi, con il club rossoblù che ha deciso di esercitare l'obbligo di riscatto dal Milan, rendendo ufficiale un'operazione che, a giudicare del rendimento stagionale dell'ex Empoli, era certamente in dirittura d'arrivo.
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Obbligo di riscatto e rinnovo fino al 2029Come reso noto dalla società del Grifone, il Genoa ha ufficialmente riscattato Lorenzo Colombo per 7 milioni di euro, dopo aver raggiunto determinate condizioni legate ad un certo numero di presenze e gol in maglia rossoblu e alla matematica salvezza della squadra ligure in campionato.
Oltre ad esercitare l'obbligo riscatto, il club ha inoltre deciso di estendere la durata del contratto di Lorenzo Colombo fino al 30 giugno 2029, come comunicato dal Genoa nella nota ufficiale: "Il Genoa del futuro comincia a prendere forma partendo dal presente: Lorenzo Colombo sarà rossoblù fino al 2029. Dopo una stagione in crescita, 7 reti segnate e 2 assist, sono maturate le condizioni per l’acquisizione a titolo definitivo dell’attaccante, nato a Vimercate (MI) l’8 marzo 2002, con l’estensione contrattuale al 30 giugno 2029".
📝 Lorenzo Colombo è rossoblù fino al 2029— Genoa CFC (@GenoaCFC) May 21, 2026
Il comunicato del club 👉 https://t.co/CS2tfyQseI pic.twitter.com/HpDbGSkwbL
Il simbolo della salvezza del GenoaPrima del match tra Genoa e Fiorentina, Daniele De Rossi ha parlato del rendimento di Lorenzo Colombo definendolo "l'emblema della salvezza del Genoa". Un riconoscimento davvero importante da parte dell'allenatore che, fin dal suo arrivo in Liguria, ha elogiato l'approccio "da guerriero" del suo centravanti, ora totalmente col rossoblu sulla pelle.
Dopo una prima parte di stagione particolarmente complicata, viziata dal pessimo inizio dell'ex squadra di Patrick Vieira, Colombo ha interrotto il digiuno di reti dopo ben 11 giornate. Grazie all'arrivo di De Rossi, l'ex Monza ed Empoli ha trovato maggiore continuità, arrivando a totalizzare 7 reti e 2 assist ad una giornata dalla fine del campionato.
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