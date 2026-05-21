Il futuro di Lorenzo Colombo è ormai definito. L'attaccante italiano passa a titolo definitivo al Genoa di Daniele De Rossi, con il club rossoblù che ha deciso di esercitare l'obbligo di riscatto dal Milan, rendendo ufficiale un'operazione che, a giudicare del rendimento stagionale dell'ex Empoli, era certamente in dirittura d'arrivo.

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Obbligo di riscatto e rinnovo fino al 2029

Come reso noto dalla società del, ilha ufficialmente riscattatoper 7 milioni di euro, dopo aver raggiunto determinate condizioni legate ad un certo numero di presenze e gol in magliae alla matematica salvezza della squadra ligure in campionato.

GENOVA, ITALIA - 17 MAGGIO: Lorenzo Colombo del Genoa osserva la partita di Serie A tra Genoa CFC e AC Milan allo Stadio Luigi Ferraris il 17 maggio 2026 a Genova, Italia. (Foto di Simone Arveda/Getty Images)

Oltre ad esercitare l'obbligo riscatto, il club ha inoltre deciso di estendere la durata del contratto di Lorenzo Colombo fino al 30 giugno 2029, come comunicato dal Genoa nella nota ufficiale: "Il Genoa del futuro comincia a prendere forma partendo dal presente: Lorenzo Colombo sarà rossoblù fino al 2029. Dopo una stagione in crescita, 7 reti segnate e 2 assist, sono maturate le condizioni per l’acquisizione a titolo definitivo dell’attaccante, nato a Vimercate (MI) l’8 marzo 2002, con l’estensione contrattuale al 30 giugno 2029".

📝 Lorenzo Colombo è rossoblù fino al 2029



Il comunicato del club 👉 https://t.co/CS2tfyQseI pic.twitter.com/HpDbGSkwbL — Genoa CFC (@GenoaCFC) May 21, 2026

Il simbolo della salvezza del Genoa

Prima del match traha parlato del rendimento didefinendolo "l'emblema della salvezza del Genoa". Un riconoscimento davvero importante da parte dell'allenatore che, fin dal suo arrivo in, ha elogiato l'approccio "da guerriero" del suo centravanti, ora totalmente col rossoblu sulla pelle.

Dopo una prima parte di stagione particolarmente complicata, viziata dal pessimo inizio dell'ex squadra di Patrick Vieira, Colombo ha interrotto il digiuno di reti dopo ben 11 giornate. Grazie all'arrivo di De Rossi, l'ex Monza ed Empoli ha trovato maggiore continuità, arrivando a totalizzare 7 reti e 2 assist ad una giornata dalla fine del campionato.

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