Si avvicina l'ultima gara di campionato per il Milan che sfiderà il Cagliari tra le mura amiche, artefice del suo destino a caccia della conferma del piazzamento Champions. La bagarre è fortissima, per gli ultimi 90' al cardiopalma in serie A. Tra obiettivi da raggiungere e grandi paure, tiene banco un primo bilancio della stagione rossonera che non può sicuramente considerarsi alquanto positiva. Ci sarà una minirivoluzione sia in panchina che in sede di mercato, con molti calciatori che cambieranno aria. Tra questi potrebbe esserci Rafa Leao, al centro di numerose polemiche per il suo rendimento troppo altalenante e individuato come capro espiatorio del flop milanista dai tifosi. << CONTINUA A LEGGERE SU MILANISTI CHANNEL >>

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