Gli alti e bassi di questa stagione, gli infortuni e le prestazioni sottotono: il futuro del portoghese è sempre più incerto.
Il Milan celebra il compleanno di Ronaldinho: "Tanti auguri campione"
Domenica sera alle 20:45 il Milan di Massimiliano Allegri ospiterà l’Atalanta di Raffaele Palladino, match valido per la 36ª giornata di Serie A. Le ultime da Milanello parlano della possibilità di una nuova bocciatura per Rafael Leao, che potrebbe accomodarsi inizialmente in panchina ed entrare soltanto a partita in corso.
<<<CONTINUA A LEGGERE SU MILANISTI CHANNEL>>>
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti