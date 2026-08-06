Il Leverkusen acquista Gutierrez dal Napoli per 30 milioni. Il terzino spagnolo firma fino al 2031 e lancia subito la sfida, mentre l'AD Rolfes lo esalta apertamente
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Il Bayer Leverkusen ufficializza un grandissimo colpo di calciomercato e strappa il terzino sinistro spagnolo Miguel Gutierrez al Napoli. Il club tedesco sborsa la bellezza di 30 milioni di euro per accaparrarsi le prestazioni del talentuoso laterale mancino. Il venticinquenne iberico firma un lunghissimo contratto, legandosi indissolubilmente alle Aspirine fino al 30 giugno 2031. Il giocatore saluta quindi definitivamente l'Italia e la piazza partenopea dopo appena una singola stagione vissuta all'ombra del Vesuvio, pronto per iniziare un nuovo ed entusiasmante capitolo professionale in terra teutonica.
Le prime parole e la voglia di trionfareIl nuovo acquisto sceglie la maglia numero 3 e atterra in Bundesliga con ambizioni letteralmente sfrenate. Il laterale pronuncia subito parole al miele per la sua nuova e prestigiosa destinazione: "Il club mi ha impressionato moltissimo negli ultimi anni. Il Bayer Leverkusen gode di un'ottima reputazione sia in Italia sia nel mio Paese, la Spagna". L'esterno dimostra un grandissimo entusiasmo per la nuova avventura che lo attende: "Ho sentito parlare molto della Bundesliga, ho seguito diverse partite e non vedo l'ora di vivere l'atmosfera degli stadi tedeschi". Il difensore fissa poi l'asticella altissima per la prossima stagione: "Soprattutto, però, voglio vincere, sia in patria sia a livello internazionale. Con la qualità della rosa del Bayer Leverkusen credo di avere le condizioni ideali per riuscirci".
L'investitura dell'amministratore delegato RolfesLa dirigenza tedesca accoglie il nuovo asso con enorme soddisfazione e fissa grandi aspettative per il suo rendimento in campo. Simon Rolfes, amministratore delegato dell'area sportiva del Bayer Leverkusen, traccia un profilo tecnico lusinghiero del ragazzo: "Miguel Gutierrez è un difensore tecnico, con una spiccata propensione offensiva, che si inserisce perfettamente nella nostra squadra". L'esperto dirigente teutonico evidenzia il valore assoluto dell'operazione appena conclusa con la società campana: "Con lui aggiungiamo un elemento nuovo e di grande qualità alla nostra Werkself". Rolfes chiude infine la presentazione del terzino incoronandolo come il tassello perfetto per il mosaico tattico della formazione tedesca: "Miguel è un calciatore eccellente: esattamente il profilo che cercavamo per questo ruolo".
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