Il Bayer Leverkusen ufficializza un grandissimo colpo di calciomercato e strappa il terzino sinistro spagnolo Miguel Gutierrez al Napoli. Il club tedesco sborsa la bellezza di 30 milioni di euro per accaparrarsi le prestazioni del talentuoso laterale mancino. Il venticinquenne iberico firma un lunghissimo contratto, legandosi indissolubilmente alle Aspirine fino al 30 giugno 2031. Il giocatore saluta quindi definitivamente l'Italia e la piazza partenopea dopo appena una singola stagione vissuta all'ombra del Vesuvio, pronto per iniziare un nuovo ed entusiasmante capitolo professionale in terra teutonica.

Le prime parole e la voglia di trionfare

Il nuovo acquisto sceglie la maglia numero 3 e atterra incon ambizioni letteralmente sfrenate. Il laterale pronuncia subito parole al miele per la sua nuova e prestigiosa: "Il club mi ha impressionato moltissimo negli ultimi anni. Il Bayer Leverkusen gode di un'ottima reputazione sia in Italia sia nel mio Paese, la Spagna". L'esterno dimostra un grandissimoper la nuova avventura che lo attende: "Ho sentito parlare molto della Bundesliga, ho seguito diverse partite e non vedo l'ora di vivere l'atmosfera degli stadi tedeschi". Il difensore fissa poialtissima per la prossima stagione: "Soprattutto, però, voglio vincere, sia in patria sia a livello internazionale. Con la qualità della rosa del Bayer Leverkusen credo di avere le condizioni ideali per riuscirci".

DIMARO, ITALIA - 22 LUGLIO: Miguel Gutierrez della SSC Napoli in azione durante l'amichevole precampionato tra SSC Napoli e SS Arezzo alla SKI.IT Arena, il 22 luglio 2026 a Dimaro, Italia. (Foto di SSC NAPOLI/SSC NAPOLI via Getty Images)

L'investitura dell'amministratore delegato Rolfes

Latedesca accoglie il nuovo asso con enormee fissa grandi aspettative per il suo rendimento in campo. Simon, amministratore delegato dell'area sportiva del, traccia un profilo tecnico lusinghiero del ragazzo: "Miguel Gutierrez è un difensore tecnico, con una spiccata propensione offensiva, che si inserisce perfettamente nella nostra squadra". L'esperto dirigente teutonico evidenzia ilassoluto dell'operazione appena conclusa con la società campana: "Con lui aggiungiamo un elemento nuovo e di grande qualità alla nostra Werkself".chiude infine ladel terzino incoronandolo come ilperfetto per il mosaicodella formazione tedesca: "Miguel è un calciatore eccellente: esattamente il profilo che cercavamo per questo ruolo".