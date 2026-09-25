Il Brasile non ingrana e Carlo Ancelotti deve ringraziare Rayan. Nell'amichevole disputata a Townsville contro l'Australia, la Seleção evita la sconfitta soltanto al 95', quando l'esterno offensivo del Bournemouth, entrato poco prima al posto di Estevão, trova il gol dell'1-1 e salva i suoi da un altro passo falso.

Rayan all'ultimo recupera e salva il Brasile

Un pareggio che lascia comunque più dubbi che certezze. Dopo un Mondiale ampiamente deludente, chiuso con l'eliminazione contro la Norvegia, il Brasile non riesce a dare una vera sterzata nemmeno nella prima amichevole del nuovo ciclo. Poche idee, ritmo intermittente e difficoltà nel costruire occasioni pericolose: il risultato finale evita ad Ancelotti una nuova sconfitta, ma non cancella le difficoltà mostrate dalla squadra.

Rayan equalises with the last roll of the dice 🎲



Brazil snatch a draw in the dying moments, as the Bournemouth star heads home a thumping header to finish at 1-1 in Townsville



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A passare in vantaggio era stata l'Australia, poco più di venti minuti prima del triplice fischio. A sbloccare la partita ci aveva pensato Irankunda, autore di una punizione spettacolare calciata a giro dai venti metri. L'occasione nasce da un fallo commesso da Douglas Luiz su Okon-Engstler, con l'attaccante australiano che sfrutta alla perfezione il calcio piazzato e sorprende la difesa brasiliana.

Il Brasile prova a reagire, ma senza riuscire a trovare con continuità la strada verso la porta avversaria. Ancelotti cambia qualcosa e manda in campo anche Rayan, una mossa che alla fine si rivela decisiva. Il pareggio arriva praticamente allo scadere. A propiziarlo è Raphinha, che dalla bandierina pennella un calcio d'angolo perfetto. Rayan prende il tempo alla difesa australiana e colpisce di testa: Beach riesce soltanto a deviare il pallone sulla traversa, prima che la sfera finisca oltre la linea di porta.

RIO DE JANEIRO, BRASILE - 4 SETTEMBRE: Raphinha del Brasile osserva la partita tra Brasile e Cile valida per le qualificazioni sudamericane alla Coppa del Mondo FIFA 2026 allo stadio Maracanã il 4 settembre 2025 a Rio de Janeiro, Brasile. (Foto di Ruano Carneiro/Getty Images)

Un gol pesantissimo, arrivato al 95', che evita al Brasile un'altra serata complicata. Per Ancelotti, però, il lavoro da fare resta tanto. Il risultato può rappresentare un piccolo sollievo, ma la prestazione non offre ancora le risposte che il tecnico italiano cercava all'inizio del nuovo percorso. Il Brasile porta a casa l'1-1, ma lo fa grazie a un lampo arrivato quando ormai tutto sembrava perduto. Rayan salva Ancelotti dalla sconfitta, mentre le perplessità sulla Seleção restano.