Roberto Mancini dirama i convocati per l'esordio in Nations League della sua Italia-bis e riduce la rosa: ben 11 giocatori lasciati in tribuna per il Belgio
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Roberto Mancini ha scelto i 23 giocatori Azzurri che prenderanno parte alla sfida d'esordio di Nations League contro il Belgio, scatenando già le prime discussioni: restano fuori in undici per la gara dell'Italia.
Da Inacio fino a Zaniolo: le esclusioni di ManciniLa lista ufficiale UEFA per la sfida dell'Olimpico comprende 23 giocatori dell'Italia, rispetto ai 34 convocati inizialmente da Roberto Mancini, e saranno perciò ben undici gli elementi che non potranno essere utilizzati contro il Belgio. Stando alla lista ufficiale, gli esclusi sono Samuele Inacio, Nicolò Zaniolo, Matteo Pessina, Daniele Ghilardi, Eddy Kouadio, Matteo Ruggeri, Samuele Ricci, Nicolò Fagioli, Antonio Vergara e Sebastiano Esposito, ai quali si aggiunge Alessandro Bastoni, indicato però come squalificato in seguito all'espulsione nell'ultima gara ufficiale dell'Italia contro la Bosnia, quella fatale per l'esclusione dal Mondiale. Le decisioni più significative riguardano senz'altro il centrocampo e l'attacco, con esclusioni eccellenti specialmente nel reparto offensivo come quella del talento Inacio, oltre che di Vergara e Sebastiano Esposito, A centrocampo invece gli esclusi sono Fagioli e Ricci, quest'ultimo chiamato da Mancini in seguito all'infortunio di Cristante.
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Romano subito titolare? Le probabili scelte di ManciniLa scelta dei 23 a disposizione per la gara rende più leggibile anche l'undici ipotizzato alla vigilia. Stando agli ultimi report, il CT Azzurro dovrebbe far scendere in campo un'Italia con il 4-3-3, con Donnarumma tra i pali e Di Lorenzo, Mancini, Coppola e Calafiori in difesa, mentre a centrocampo la sorpresa potrebbe essere rappresentata proprio da Alessandro Romano, talento 20enne che si sta mettendo in mostra con la maglia del Cagliari e che, alla prima convocazione, potrebbe anche centrare la prima da titolare. Accanto a lui, dovrebbero agire profili di esperienza come Barella e Tonali, mentre nel tridente offensivo la sorpresa potrebbe essere Cambiaghi insieme a Kean, a supporto della punta centrale Pio Esposito. Italia-Belgio rappresenta il ritorno di Mancini sulla panchina Azzurra e apre un ciclo ravvicinato di quattro gare: dopo il Belgio, i prossimi impegni saranno infatti Turchia, Francia e nuovamente Belgio.
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