Roberto Mancini ha scelto i 23 giocatori Azzurri che prenderanno parte alla sfida d'esordio di Nations League contro il Belgio, scatenando già le prime discussioni: restano fuori in undici per la gara dell'Italia.

Da Inacio fino a Zaniolo: le esclusioni di Mancini

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La lista ufficiale UEFA per la sfida dell'Olimpico comprende 23 giocatori dell'Italia, rispetto ai 34 convocati inizialmente dae saranno perciò bengli elementi che non potranno essere utilizzati contro il. Stando alla lista ufficiale, gli esclusi sono, ai quali si aggiunge, indicato però comein seguito all'espulsione nell'ultima gara ufficiale dell'Italia contro la Bosnia, quella fatale per l'esclusione dal Mondiale. Le decisioni più significative riguardano senz'altro il centrocampo e l'attacco, conspecialmente nel reparto offensivo come quella del talento, oltre che diA centrocampo invece gli esclusi sono Fagioli e Ricci, quest'ultimo chiamato da Mancini in seguito all'di Cristante.Tra i volti nuovi, invece, potranno prendere parte alla partita, tutti e tre alla primacon la Nazionale maggiore dell'Italia. Mancini li porterà quantomeno in panchina, in attesa delle scelte definitive di formazione, che però potrebbero anche

NAPOLI, ITALIA - 06 MARZO: Antonio Vergara di SSC Napoli durante la partita di Serie A tra SSC Napoli e Torino FC allo Stadio Diego Armando Maradona il 06 marzo 2026 a Napoli, Italia. (Foto di Francesco Pecoraro/Getty Images)

Romano subito titolare? Le probabili scelte di Mancini

La scelta dei 23 a disposizione per la gara rende piùanche l'undici ipotizzato alla vigilia. Stando agli ultimi report, il CT Azzurro dovrebbe far scendere in campo un'con il 4-3-3, contra i pali ein difesa, mentre a centrocampo la sorpresa potrebbe essere rappresentata proprio da, talento 20enne che si sta mettendo in mostra con la maglia del Cagliari e che, alla prima convocazione, potrebbe anche centrare la prima da. Accanto a lui, dovrebbero agire profili di esperienza come, mentre nel tridente offensivo la sorpresa potrebbe essereinsieme a, a supporto della punta centrale. Italia-Belgio rappresenta il ritorno disulla panchina Azzurra e apre un ciclo ravvicinato di quattro gare: dopo il Belgio, i prossimisaranno infattie nuovamente Be