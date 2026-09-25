Nell’immaginario collettivo i derby sudamericani occupano uno spazio a sé stante. Chiudi gli occhi e ti pensi sugli spalti della Bombonera per Boca Juniors-River Plate o su quelli del Maracanà per Flamengo-Fluminense, il celebre Fla-Flu. Una meraviglia, ci mancherebbe. Ma c’è dell’altro. Se si scava nel passato, recente e meno, e ci si allontana un po’ da Buenos Aires e Rio de Janeiro, si scoprono rivalità che hanno fatto la storia del calcio locale e non solo. È il caso di Sport Club Recife-Clube Nautico Capibaribe, il derby di Recife, città costiera nello stato del Pernambuco, un milione e mezzo di abitanti, considerata la Venezia brasiliana. Chi? Vero, non avrà l’eco intercontinentale di quelli citati, non si disputerà davanti a 100.000 spettatori, ma ha un fascino unico, con radici profonde. E un record alle spalle. Domani, sabato 26 settembre, i due club torneranno in sfidarsi, nella Serie B brasiliana. Sono infatti lontani i fasti di un tempo.

Il primo derby di Recife

La prima volta risale a domenica 25 luglio 1909. Il calcio a Pernambuco era ancora agli albori quando le squadre del Nautico e dello Sport scesero in campo per una "partita di calcio", come annunciato due giorni prima dal Diario de Pernambuco. Nata da una costola del canottaggio – lo sport dominante dell'epoca – una delle più grandi rivalità del Paese ebbe inizio su quell’erba, 117 anni fa. Il primo "Clássico dos Clássicos" (il "Classico dei Classici") - soprannome che sarebbe stato coniato solo anni più tardi – finì con un 3-1 a favore del Nautico, al debutto calcistico, risultato arrivato grazie alla prestazione dell'attaccante Maunseil, autore del primo gol nella storia della rivalità.

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L’articolo del quotidiano locale che narrò quell’incontro trasmette immagini di un tempo lontano: “La notizia che il celebre club nautico aveva fatto il suo debutto calcistico ha incrementato il numero di persone presenti nel pittoresco parco del club britannico a Ponte d'Uchôa. Dalle 3 del pomeriggio in poi, i tram di Fernandes Vieira erano al completo e i treni della linea principale arrivavano stipati alla stazione di Torre. Dopo l'esibizione di vari brani da parte delle bande della scuola degli apprendisti marinai e del gruppo musicale Capunguense, la partita ebbe inizio. Nonostante la leggera pioggia caduta proprio in avvio della partita, il campo è rimasto intatto, creando condizioni meteorologiche perfette per una partita di calcio”. Provate a chiudere gli occhi e ad immaginare quelle istantanee di un mondo che non c’è più.

Dal derby più iconico alla posta in palio domani

Ma il Clàssico dos Clàssicos che è passato alla storia è senza dubbio quello giocato il 14 ottobre 1977 allo Stadio José do Rego Maciel (Arruda) a Recife. Si trattava della finale del campionato Pernambucano. Col risultato fermo sullo 0-0 al termine dei 90’ regolamentari, la sfida si prolungò. Non uno, non due, ma ben tre supplementari. Quando arrivò la rete di Mauro Madureira a dare la vittoria e il titolo statale allo Sport per 1-0, i cronometri segnavano 158’ di gioco.

RECIFE, BRASILE - 31 AGOSTO: Gli appassionati dello Sport Recife festeggiano un gol segnato durante la partita della Brasileirao Series A 2014 tra Sport Recife e Criciuma allo stadio Ilha do Retiro il 31 agosto 2014 a Recife, Brasile. (Foto di Renato Spencer/Getty Images)

Domani in palio non ci sarà nessun titolo, solo l’orgoglio. Perché un derby, a qualunque latitudine, resta sempre tale. Ma anche questa sfida della trentesima giornata della seconda serie avrà un significato storico: sarà infatti diretto per la prima volta da una squadra arbitrale tutta femminile. Nautico e Sport vi arrivano in situazioni contrastanti. I primi non vincono da tre giornate e sono reduci da una sconfitta per 3-0 contro il Cuiabá. Con 38 punti, il Timbu (soprannome del Nautico) è ancora in lotta per evitare la retrocessione. Lo Sport ha invece vinto contro la Juventude nell'ultimo turno, rimontando e imponendosi per 2-1 a Ilha do Retiro. Con 44 punti, è a -2 dall'Atlético-GO, che chiude la zona playoff in sesta posizione. Certo, la classifica conta, eccome se conta. Ma il Clàssico dos Clàssicos vale molto di più. I tram di Fernandes Vieira saranno colmi anche domani.

Di Massimo Oriani