Fla-Flu, il clàsico di Rio de Janeiro: storia della rivalità

Per la trentesima giornata del Brasileirao sarà di scena il tanto atteso clàsico di Rio de Janeiro tra Flamengo e Fluminense. Ripercorriamo la storia di una delle rivalità calcistiche più sentite in Sudamerica...

Sergio Pace Redattore 17 ottobre 2024 (modifica il 17 ottobre 2024 | 16:05)

L'attesa per il maggior derby di Rio de Janeiro sta per terminare. Venerdì 18 ottobre per il trentesimo turno del Brasileirao al Maracana andrà in scena il sentito derby tra Flamengo e Fluminense. Il noto Fla-Flu nel corso degli anni è diventato uno dei derby più spettacolari, leggendari e drammatici del Sudamerica.

Sì, non solo del Brasile, per intenderci. Una sfida che ha conquistato davvero tutti, regalando grandi giocatori che sarebbero poi diventati immensi campioni, sfide spettacolari, date da ricordare ed eventi da dimenticare. Tutto questo è il Fla-Flu. Mettetevi comodi, iniziamo a ripercorrere la storica rivalità tra il Mengão e il Tricolor carioca.

Il derby Fla-Flu, come tutto è iniziato... — Come è accaduto in diverse altre parti del globo, anche nel caso del tanto sentito derby tra Flamengo e Fluminense la storia inizia con la nascita di un club dalla costola dell'altro. Il Flamengo, per l'appunto, originariamente era nient'altro che un'associazione sportiva di canottaggio.

Insomma, nulla a che vedere con il calcio, ma ecco entrare in scena il Fluminense. Sì perché alcuni soci e giocatori del Tricolor carioca furono i fondatori della sezione calcistica del Flamengo. Proprio così, dall'ammutinamento di diversi componenti del Fluminense ecco che è nato il Flamengo. Era il 17 novembre del 1895.

Il primo derby — Dobbiamo tornare indietro al 7 luglio 1912 per risalire al primo derby tra Flamengo e Fluminense. Le due squadre si affrontarono nel piccolo stadio Laranjeiras davanti a 800 spettatori. Venne fuori una partita molto intensa e dai forti connotati agonistici. E anche con diverse reti, visto che alla fine fu il Fluminense ad aggiudicarsi il match con il risultato di 3-2 con la rete decisiva siglata da Bartho al 77'.

Fu un incrocio particolare anche perché nel Flamengo giocavano 9 giocatori che prima facevano parte del Fluminense. Ed erano anche titolari nel Tricolor carioca. Insomma, già il primo clàsico era diventato sentitissimo. Fu l'inizio di una sfida eterna quella tra rossoneri e rossoverdi.

Nel 1963 il numero più alto di spettatori... — Una data è particolarmente interessante da ricordare. Il 12 dicembre 1963 l'eterna sfida del Fla-Flu attirò all'Estadio Mario Filho Maracanà il numero più alto di spettatori che si sia mai registrato in una sfida tra squadre di club, ben 194.603. Lo storico match, in uno stadio gremito di gente, divenne anche decisivo per le sorti del campionato dello Stato di Rio. Lo 0-0 permise al Flamengo di vincere il campionato.

Viva Zico — Fla-Flu è anche la sfida tra Zico ed Hercules. Il leggendario Arthur Antunes de Coimbra, detto appunto Zico, (lo ricordiamo in Italia con la maglia dell'Udinese) è il miglior realizzatore nella storia del clàssico con la maglia del Flamengo con ben 19 reti realizzate.

In casa Fluminense, invece, Hercules ne ha messi a segno 15. Ma come non ricordare altri grandi protagonisti di questa eterna sfida, come Leonidas da Silva, capocannoniere alla Coppa Rimet del 1938 e detto il "diamante nero". E ancora il rubronegro Junior, che vanta il maggior numero di presenze nella sfida Fla-Flu con 48 partite disputate alla pari di Jarbas, e il rossoverde più grande di tutti, Rivelino.

E poi come non citare colui che vestì le maglie di entrambi i club, Renato Portaluppi, noto in Brasile come Renato Gaucho. Nella lista anche Edinho, Samarone, Branco, Carlos Alberto, Edmundo e Romario.

Come detto, Zico è stato uno dei più grandi calciatori a vestire la maglia del Flamengo. Originario di un sobborgo di Rio, ha iniziato la sua avventura con i rubronegro nel 1967 collezionando in totale 731 partite e realizzando la bellezza di 508 gol tra tutte le competizioni. Fantastica la sua tripletta realizzata in un 4-1 rifilato al Flu nel derby stradominato nel 1976.

Perché Fla-Flu? — Da dove deriva il termine Fla-Flu con cui si identifica il clàssico di Rio de Janeiro tra Flamengo e Fluminense? La storia ci porta indietro negli Anni Venti, quando il giornalista sportivo Mario Rodrigues Filho denominò appunto il derby di Rio de Janeiro con il Fla-Flu. In che momento lo pronunciò? Beh facile, nel momento in cui le due squadre stavano per scendere in campo. Il leggendario stadio di Rio de Janeiro, il mitico Maracanà, fu in seguito intitolato proprio a Mario Rodrigues Filho. Lo stadio venne inaugurato nel giugno del 1950.

I titoli vinti — Flamengo e Fluminense, oltre ad essere due delle squadre maggiormente seguite in Brasile, si sono contese più volte il titolo per quanto riguarda il campionato carioca dello stato di Rio de Janeiro. In bacheca il Flamengo conta 38 campionati carioca vinti, oltre a 7 titoli brasiliani, 4 Coppa del Brasile, 2 Supercoppa Brasiliana, 1 torneo di Rio-San Paolo, 1 Copa dos Campeoes e altri 31 titoli (25 statali, 4 nazionali e 2 continentali).

In campo internazionale il Fla ha conquistato 3 Copa Libertadores (1981, 2019 e 2022) condividendo il record brasiliano con San Paolo, Santos, Gremio e Palmeiras, 1 Coppa Mercosur, 1 Coppa Intercontinentale (1981), 1 Copa de Oro e 1 Recopa Sudamericana (2020).

Il Fluminense dal suo canto vanta 4 titoli brasiliani, 1 Coppa del Brasile, 33 campionati carioca, 3 tornei di Rio-San Paolo e 1 Primeira Liga. In campo internazionale il Tricolor carioca ha conquistato 1 Copa Libertadores (2023), 1 Torneo Internazionale dei Club Campioni ed 1 Recopa Sudamericana (2024).