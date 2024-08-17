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DERBY MILANO 2008

Inter-Milan e quel derby della svolta

R. D. D. Derby

Una rete di Pulisic ha deciso un derby comune vibrante e godibile. Il Milan è ormai sempre più allegriano, come abbiamo spiegato nel nostro editoriale, ossia in grado di colpire quando serve. L’Inter…