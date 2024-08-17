Inter-Milan e quel derby della svolta R. D. D. Derby Redazione Derby Derby Derby 2 dicembre - 00:22 2 dicembre

Una rete di Pulisic ha deciso un derby comune vibrante e godibile. Il Milan è ormai sempre più allegriano, come abbiamo spiegato nel nostro editoriale, ossia in grado di colpire quando serve. L’Inter…