Milan-Inter, è derby day: record al botteghino ed entusiasmo alle stelle

L'entusiasmo è già alle stelle, con un vero e proprio record al botteghino, con il più alto incasso di sempre che ha battuto quello già incredibile della sfida nel girone di andata.

La città di Milano è cristallizzata nell'attesa del derby della Madonnina di questa sera. Milan e Inter si sfideranno a San Siro, con tre punti in palio pesantissimi: i rossoneri per cercare di riaprire la lotta al vertice, i nerazzurri per chiudere la pratica quasi definitivamente. Come riporta Milanisti Channel, l'entusiasmo è già alle stelle, con un vero e proprio record al botteghino, con il più alto incasso di sempre, di circa 8,7 milioni di euro totali. I biglietti sono già sold out in ogni settore, attendendo ben 75.500 spettatori, pronti a vivere una notte di grandissime emozioni sportive. Questo incasso supera quello del derby di andata, fermo a 8,6 milioni di euro. << CONTINUA A LEGGERE SU MILANISTI CHANNEL >>