La capacità dell'esterno di garantire una doppia fase di altissimo livello permette al Milan di Massimiliano Allegri di mantenere una solidità difensiva invidiabile senza però rinunciare alla pericolosità offensiva. Nel faccia a faccia con i nerazzurri, la sua rapidità nelle transizioni e la precisione nei cross potrebbero rivelarsi determinanti per alimentare le punte e, al contempo, contenere le folate avversarie. Non è solo una questione di chilometri percorsi, ma di intelligenza tattica nel leggere i momenti della gara: in un match dove la tensione sarà altissima, avere un elemento capace di garantire strappi e copertura con questa naturalezza, come Estupiñán, offre ai rossoneri un vantaggio strategico non indifferente per puntare al bottino pieno. <<<CONTINUA A LEGGERE SU MILANISTI CHANNEL>>>