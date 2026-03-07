Il derby si avvicina e con esso la necessità di trovare soluzioni tattiche capaci di spostare l’equilibrio in una sfida che profuma di scudetto. In un contesto dove ogni duello individuale può risultare decisivo, l'attenzione si sposta sulla corsia laterale. Laddove la fisicità e la spinta costante di Pervis Estupiñán rappresentano una delle chiavi più interessanti per scardinare le certezze dell'Inter.
Verso il derby
Verso Milan-Inter, per Estupiñán il derby è un’occasione d’oro per confermarsi in rossonero
La capacità dell'esterno di garantire una doppia fase di altissimo livello permette al Milan di Massimiliano Allegri di mantenere una solidità difensiva invidiabile senza però rinunciare alla pericolosità offensiva. Nel faccia a faccia con i nerazzurri, la sua rapidità nelle transizioni e la precisione nei cross potrebbero rivelarsi determinanti per alimentare le punte e, al contempo, contenere le folate avversarie. Non è solo una questione di chilometri percorsi, ma di intelligenza tattica nel leggere i momenti della gara: in un match dove la tensione sarà altissima, avere un elemento capace di garantire strappi e copertura con questa naturalezza, come Estupiñán, offre ai rossoneri un vantaggio strategico non indifferente per puntare al bottino pieno. <<<CONTINUA A LEGGERE SU MILANISTI CHANNEL>>>
© RIPRODUZIONE RISERVATA