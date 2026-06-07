L'amichevole Danimarca-Ucraina è stata interrotta per soccorrere il calciatore Christian Eriksen. Le immagini hanno riportato alla mente lo shock percepito durante gli Europei del 2021, quando il danese rimase a terra durante Danimarca-Finlandia. Dopo aver perso coscienza, Eriksen era stato portato in ospedale dove il quadro clinico si era poi stabilizzato. Da quel momento, l'ex Inter ha giocato con un defibrillatore sottocutaneo per controllare il ritmo cardiaco. In caso di aritmia, il dispositivo emana una scossa elettrica per correggere il malfunzionamento. Date la strette norme della Lega Serie A per quanto riguarda la salute cardiaca, Eriksen ha dovuto lasciare i nerazzurri per trasferirsi in Premier League al Brentford. Il suo passo e la sua classe sono rimasti immutati e così è arrivata anche la chiamata dello United, prima di andare in Bundesliga al Wolfsburg, con cui ha sfortunatamente conseguito la retrocessione.

Guarda tutto il grande calcio nazionale e internazionale in streaming gratis su BET365

Le condizioni di Eriksen

PRAGA, REPUBBLICA CECA - 31 MARZO: Christian Eriksen della Danimarca reagisce dopo la sconfitta durante la partita di spareggio per le qualificazioni europee alla Coppa del Mondo FIFA 2026 tra Repubblica Ceca e Danimarca all'EPET ARENA il 31 marzo 2026 a Praga, Repubblica Ceca. (Foto di Gabriel Kuchta/Getty Images)

Al 65', il calciatore si è toccato il petto e successivamente si è accasciato, provocando l'immediata reazione dei compagni, pronti a soccorrerlo. La Federcalcio danese ha subito scritto un post comunicando lo stato di salute del centrocampista: "Christian Eriksen è cosciente e sta, nelle circostanze, bene. La partita è stata annullata".

Christian Eriksen er ved bevidsthed og har det efter omstændighederne godt.



Kampen er afblæst. pic.twitter.com/NCCx92nm6v — Fodboldlandsholdene 🇩🇰 (@dbulandshold) June 7, 2026

In seguito sono anche arrivate le parole del medico della nazionale, il dottor Morten Boesen: "Christian sta bene e ha provveduto a uscire dal rettangolo di gioco in maniera autonoma. Per quanto si è visto, il dispositivo del pacemaker sta funzionando correttamente. La dinamica è semplice: ha perso conoscenza per qualche breve attimo, ma per fortuna la sua risposta è stata immediata e abbiamo avuto la prontezza di contattarlo immediatamente. In questo momento sta svolgendo altri accertamenti per comprendere meglio le dinamiche dell'accaduto. Continuiamo a sentire lui e i medici dell'ospedale. Per ora non c'è da preoccuparsi quindi. Christian dice di stare bene e ha chiesto di poter salutare i calciatori".

Scopri come vedere gli eventi sportivi gratuitamente in live streaming su Bet365