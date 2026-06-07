L'ultima stagione di Serie A ha regalato un percorso ricco di emozioni, culminato con il trionfo dell'Inter, che ha conquistato ufficialmente il suo ventunesimo scudetto. La squadra nerazzurra ha dominato la competizione dimostrando una superiorità costante, accumulando 87 punti al termine del campionato. La compagine milanese ha saputo imporre il proprio ritmo fin da subito, ipotecando il titolo con diverse giornate di anticipo. A commentare questo scenario e le future mosse di mercato è intervenuto anche l'ex bomber dell'Inter, Christian Vieri, in una recente intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, dove ha analizzato lo stato di salute delle contendenti al titolo del prossimo anno.

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Le parole di Vieri a La Gazzetta dello Sport

L'ex centravanti della nazionale ha elogiato la solidità della rosa campione d'Italia, sottolineando come Chivu sia stato fondamentale: "È stato molto bravo, ha raccolto una squadra mentalmente distrutta dal 5-0 della finale Champions e ha ridato tranquillità al gruppo. In più ha fatto un ottimo turnover, ha fatto giocare i giovani comee ha gestito tutti con grande intelligenza. E in tutto questo ha anche vinto".

MILANO, ITALIA - 24 FEBBRAIO: Ronaldo e Christian Vieri presenziano prima della gara di ritorno dei playoff della fase a eliminazione diretta della UEFA Champions League 2025/26 tra FC Internazionale Milano e FK Bodo/Glimt allo Stadio San Siro il 24 febbraio 2026 a Milano, Italia. (Foto di Mattia Pistoia - Inter/Inter via Getty Images)

Parlando della prossima stagione, ha detto di vedere come favorite per la lotta allo Scudetto Inter e Napoli: "Inter e Napoli sono due squadre top, quest’anno faranno bene anche in Europa. L’Inter poteva fare di più in Champions già nella stagione scorsa. Il Napoli ha una società sana e dei grandissimi giocatori, e con Allegri alla guida lo scudetto sarà una corsa tra loro".

Continua difendendo Massimiliano Allegri, non maggior complice della stagione fallimentare del Milan. "Cosa può fare l’allenatore? Dovrebbe avere la bacchetta magica? Deve essere chi va in campo a dare di più. Anche stavolta, possibile che nessuno tra Pioli, Fonseca, Conceiçao e poi Max abbia trovato la chiave giusta? Resta sempre una sola verità, servono i giocatori".

Un'altra verità da bomber vera l'ha detta sempre parlando del Milan di Allegri: "Era stato secondo per gran parte della stagione con una squadra che l’anno prima era arrivata ottava e contro avversarie più avanti di loro. La verità è una: se non hai un grande centravanti non vinci".

Infine chiude parlando di Marco Palestra, reduce da una stagione incredibile con il Cagliari e obiettivo principale dell'Inter per la fascia destra: "Il livello è quello. Sarebbe un grandissimo acquisto, è il giocatore del futuro".