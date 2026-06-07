Manca sempre meno all'inizio del Mondiale 2026 e le Nazionali che ne prenderanno parte sono pronte a darsi battaglia. In quest'edizione del torneo, le squadre che hanno staccato il pass sono state ben 48, vista che la FIFA ha aumentato il numero di partecipanti. Tra tutte loro, ovviamente, c'è il prossimo Campione del Mondo che succederà all'Argentina, che detiene il titolo avendo vinto la competizione quattro anni fa. Per di più, quest'edizione dei Mondiali vedrà quattro Nazionali fare il loro esordio nel torneo: Capo Verde, Curaçao, Giordania ed Uzbekistan.

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Mondiale 2026, prima volta per Capo Verde e Curaçao

Grazie al primo posto nel proprio girone delle qualificazioni, il Capo Verde ha staccato il pass per la partecipazione al torneo intercontinentale per la prima volta nella sua storia. Si tratta di una selezione veramente "piccola", che ha giocato la sua prima partita nele soltanto nelha esordito in. Diversi calciatori capoverdiani giocano in diversi Paesi del mondo. Tra i convocati di, ci sono due vecchie conoscenze della, di proprietà delma in prestito al, che ha giocato in Italia con. Gli Squali Blu sono nelconedGli africani si affideranno soprattutto all'esperienza del capitano, i due con più presenze nella storia della Nazionale.

Glasgow, Scozia - 30 maggio 2026: Juninho Bacuna, Roshon van Eijma, Armando Obispo ed i compagni di squadra del Curaçao ringraziano i tifosi dopo l'amichevole tra Scozia e Curaçao all'Hampden Park. (Foto di WM Sport Media/Getty Images)

L'impresa del Curaçao è incredibile se si pensa al fatto che la nazione sia nata ufficialmente nel 2010, quindi sedici anni fa. La Nazionale, invece, ha fatto il suo esordio un anno dopo e la maggior parte dei calciatori che vestono la maglia degli Azules sono nati in Olanda, visto che l'isola è una nazione costitutiva del Paese europeo appena citato. Tra l'altro, con una superficie di 444 km², il Curaçao è il Paese più piccolo di sempre ad aver ottenuto la qualificazione al Mondiale. L'Onda Blu è nel Girone E con Germania, Ecuador e Costa D'Avorio, in panchina farà affidamento su un allenatore d'esperienza come Dick Advocaat. Tra i giocatori, invece, ci sono Eloy Room e Leandro Bacuna, i due con più presenze nella storia della Nazionale, e l'ex Manchester United Tahith Chong.

Esordio nel torneo anche per la Giordania e l'Uzbekistan di Cannavaro

Un'altra Nazionale che sta per fare il suo debutto nella massima competizione intercontinentale è la Giordania. Rispetto a Capo Verde e Curaçao, però, è un po' più "anziana" visto che ha esordito nel. Nel corso della sua storia, però, non aveva mai ottenuto la qualificazione al Mondiale ed il suo miglior risultato in una competizione risale alnell'edizione dellagiocata tre anni fa. Il commissario tecnico dei Valorosi è il marocchino. La Giordania si trova nelcon Argentina,ede la maggior parte dei calciatori gioca in club asiatici. Tra i convocati figura anchedel, esterno d'attacco che ha segnatoreti inmatch con la sua Nazionale.

Tashkent, Uzbekistan - 27 marzo 2026: Fabio Cannavaro, allenatore dell'Uzbekistan, stringe la mano ad Aziz Ganiev dell'Uzbekistan durante la partita di FIFA Series 2026 tra Uzbekistan e Gabon. (Foto di Anvar Ilyasov/Getty Images)

La lista delle debuttanti al Mondiale di quest'anno si conclude con l'Uzbekistan, che ha staccato il pass per il torneo un anno ed un giorno fa. Ad ottobre dello scorso anno, gli uzbeki hanno anche cambiato allenatore scegliendone uno che ha vinto la competizione da giocatore nonché capitano. Stiamo parlando di Fabio Cannavaro, Campione del Mondo nel 2006 con l'Italia. Dopo la dissoluzione dell'URSS, l'Uzbekistan faceva parte della Comunità degli Stati Indipendenti che ha avuto vita breve con tutte che, in seguito, hanno creato le rispettive Nazionali. I Lupi Bianchi hanno esordito nel 1992 ed il loro miglior risultato è il quarto posto nella Coppa d'Asia del 2011. Gli uzbeki sono nel Girone K con Portogallo, Colombia e Repubblica Democratica del Congo. Tra i convocati, i più noti sono Abdukodir Khusanov, difensore del Manchester City, ed il capitano Eldor Shomurodov dell'Istanbul Basaksehir. Quest'ultimo, miglior marcatore della sua Nazionale con 44 gol, ha giocato in Serie A con Genoa, Roma, Spezia e Cagliari.

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