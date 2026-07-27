Ci sono due volti noti nella nostra Serie A, talenti inespressi, ex vincitori della Champions League.
La prima volta non si scorda mai! L'Egitto e Momo Salah festeggiano la prima vittoria ai Mondiali
Manca poco più di un mese alla fine del mercato nei maggiori campionati europei. E sono ancora tanti i giocatori, anche di grande rilievo, senza una squadra. Sono i cosiddetti svincolati di lusso e fra loro ci sono anche alcuni vincitori della Champions League. Transfermarkt ha stilato una lista dei dieci svincolati con il più alto valore di mercato.
🚨 Mohamed Salah is closing in on a move to Besiktas as a free agent.— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) July 26, 2026
An agreement in principle has been reached on a deal until 2027 worth €12M per year, with an option to extend until 2028.
Besiktas are optimistic of completing the signing in the coming days as Vincenzo… pic.twitter.com/JPteHykppw
Dieci svincolati di lusso: grandi nomi senza squadraIl giocatore con il valore più alto del proprio cartellino è una conoscenza della Serie A. Trattasi di Dusan Vlahovic. Arrivato alla Vecchia Signora dalla Fiorentina per ben 85 milioni di euro è rimasto senza squadra. Nella scorsa stagione, inoltre, è rimasto fermo a lungo a causa di un problema all'adduttore. Ha segnato solo dieci gol in 23 presenze. Secondo Transfermarkt vale 35 milioni. Lo segue Mohamed Salah, reduce dalla sua gloriosa esperienza con la maglia del Liverpool. Il campione egiziano, vale circa 22 milioni, dopo nove stagioni in cui è diventato una leggenda dei Reds ha deciso di non rinnovare il suo contratto con la squadra ora allenata da Iraola. Arriva dalla stagione in cui ha segnato meno gol da quando è in Premier League.
Vale invece 18 milioni Jadon Sancho. Il talento ex Borussia Dortmund, pagato dal Manchester United ben 85 milioni nel 2021, ha deluso le aspettative con addosso la maglia dei Red Devils. Questo anno ha giocato in prestito all'Aston Villa. Il cartellino di Bamba Dieng vale tre milioni in meno di quello dell'inglese. Dieng, attaccante senegalese del Lorient, in questa stagione ha segnato quindici reti in tutte le competizioni. E sempre 15 milioni viene valutato Julian Brandt, talento tedesco di scuola Borussia Dortmund. La scorsa stagione ha segnato 11 gol e fornito 4 assist in 41 presenze ma il suo contratto con i gialloneri è scaduto.
Gli ultimi nomi di questa lista valgono tutti dodici milioni di euro. Cominciamo dal difensore portoghese Diogo Leite che è reduce da quattro stagioni in Bundesliga con l'Union Berlino. C'è anche una altra vecchia conoscenza della Serie A: l'ex Milan Kessìè, che è stato accostato alla Juventus. E sempre il club bianconero sta seguendo John Stones, presente in questa lista, e svincolatosi dal Manchester City. Infine, bisogna citare un altro ex Liverpool: il brasiliano Fabinho. Che lascia, dopo tre anni, il club saudita dell' Al-Ittihad.
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