Manca poco più di un mese alla fine del mercato nei maggiori campionati europei. E sono ancora tanti i giocatori, anche di grande rilievo, senza una squadra. Sono i cosiddetti svincolati di lusso e fra loro ci sono anche alcuni vincitori della Champions League. Transfermarkt ha stilato una lista dei dieci svincolati con il più alto valore di mercato.

🚨 Mohamed Salah is closing in on a move to Besiktas as a free agent.



An agreement in principle has been reached on a deal until 2027 worth €12M per year, with an option to extend until 2028.



Besiktas are optimistic of completing the signing in the coming days as Vincenzo… pic.twitter.com/JPteHykppw — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) July 26, 2026

Dieci svincolati di lusso: grandi nomi senza squadra

Transfermarkt

vale 35 milioni.

Il giocatore con il valore più alto del proprio cartellino è una conoscenza della. Trattasi di Dusan. Arrivato alla Vecchia Signora dalla Fiorentina per benè rimasto senza squadra. Nella scorsa stagione, inoltre, è rimasto fermo a lungo a causa di un problema all'adduttore. Ha segnato. SecondoLo segue Mohamed, reduce dalla sua gloriosa esperienza con la maglia del. Il campione egiziano, vale circa 22 milioni, dopo nove stagioni in cui è diventato una leggenda dei Reds ha deciso di non rinnovare il suo contratto con la squadra ora allenata da Iraola . Arriva dalla stagione in cui ha segnato meno gol da quando è in

GEDDA, ​​ARABIA SAUDITA - 25 APRILE: Franck Kessie dell'Al Ahli festeggia dopo che il compagno di squadra Feras Al-Brikan (non in foto) segna il primo gol della sua squadra durante la finale Elite della AFC Champions League tra Al Ahli e FC Machida Zelvia al King Abdullah Sports City il 25 aprile 2026 a Gedda, Arabia Saudita. (Foto di Yasser Bakhsh/Getty Images)

Vale invece 18 milioni Jadon Sancho. Il talento ex Borussia Dortmund, pagato dal Manchester United ben 85 milioni nel 2021, ha deluso le aspettative con addosso la maglia dei Red Devils. Questo anno ha giocato in prestito all'Aston Villa. Il cartellino di Bamba Dieng vale tre milioni in meno di quello dell'inglese. Dieng, attaccante senegalese del Lorient, in questa stagione ha segnato quindici reti in tutte le competizioni. E sempre 15 milioni viene valutato Julian Brandt, talento tedesco di scuola Borussia Dortmund. La scorsa stagione ha segnato 11 gol e fornito 4 assist in 41 presenze ma il suo contratto con i gialloneri è scaduto.

Gli ultimi nomi di questa lista valgono tutti dodici milioni di euro. Cominciamo dal difensore portoghese Diogo Leite che è reduce da quattro stagioni in Bundesliga con l'Union Berlino. C'è anche una altra vecchia conoscenza della Serie A: l'ex Milan Kessìè, che è stato accostato alla Juventus. E sempre il club bianconero sta seguendo John Stones, presente in questa lista, e svincolatosi dal Manchester City. Infine, bisogna citare un altro ex Liverpool: il brasiliano Fabinho. Che lascia, dopo tre anni, il club saudita dell' Al-Ittihad.