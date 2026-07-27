Nei primi giorni della nuova gestione tecnica a Liverpool, Federico Chiesa vede finalmente uno spiraglio. Il cambio in panchina può rappresentare per lui un'occasione di rilancio dopo il biennio complicato sotto la guida di Slot.

Chiesa-Liverpool: un nuovo inizio

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L'arrivo diha cambiato il cima attorno a. Secondo quanto ricostruito dal The Guardian, il nazionale italiano considera la nuova stagione come l'occasione per aprire un nuovo capitolo della propria esperienza ad Anfield, mettendosi alle spalle due anni difficili ele proprie ambizioni.Le indiscrezioni di mercato che lo hanno accostato ad un ritorno in Serie A, contra le società interessate, non sembrano però influenzare il suo pensiero: Chiesa ha ribadito di essere concentrato esclusivamente sul, club con cui è ancora sotto contratto per altre due stagioni.

MANCHESTER, INGHILTERRA - 04 APRILE: Federico Chiesa di Liverpool guarda durante la partita dei quarti di finale della Emirates FA Cup tra Manchester City e Liverpool il 04 aprile 2026 a Manchester, Inghilterra. (Foto di Michael Regan/Getty Images)

Chiesa: "Sono felice qui a Liverpool"

Nell'intervista riportata dal quotidiano britannico,ha spiegato con chiarezza il proprio stato d'animo: "Quest'anno sarà un nuovo capitolo per me. C'è un nuovo allenatore e devo concentrarmi su quello che mi chiede. Al momento io sono felice qui e penso solo al Liverpool, amo il club, i tifosi, amo tutto, e sto facendo del mio meglio per avere una chance qui", ha sottolineato l'esterno azzurro,ogni possibilità di lasciare il club per tornare in Italia. L'intervista chiude la propria ricostruzione ricordando quanto sia stata complicata l'esperienza sotto, con soltanto cinque presenze arrivate da titolare nelle 36 complessive: "La scorsa stagione mi sentivo pronto per un ruolo più grande, ma dipendeva dalle scelte dall'allenatore. Ovviamente avrei voluto giocare di più, ma il tecnico ha preso le sue decisioni e non ho niente da dire al riguardo", ha concluso Chiesa, con parole di evidentein merito alle poche chance avute sotto il precedente tecnico, ma che si augura che qualcosa possa cambiare con la nuova guida in panchina.