Cambia il clima attorno a Federico Chiesa con il Liverpool: Andoni Iraola vuole rilanciare l'azzurro dopo le difficoltà con Arne Slot
Il Liverpool inaugura la scultura nel ricordo di Diogo Jota e André Silva
Nei primi giorni della nuova gestione tecnica a Liverpool, Federico Chiesa vede finalmente uno spiraglio. Il cambio in panchina può rappresentare per lui un'occasione di rilancio dopo il biennio complicato sotto la guida di Slot.
Chiesa-Liverpool: un nuovo inizioL'arrivo di Andoni Iraola ha cambiato il cima attorno a Federico Chiesa. Secondo quanto ricostruito dal The Guardian, il nazionale italiano considera la nuova stagione come l'occasione per aprire un nuovo capitolo della propria esperienza ad Anfield, mettendosi alle spalle due anni difficili e rilanciando le proprie ambizioni.
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Chiesa: "Sono felice qui a Liverpool"Nell'intervista riportata dal quotidiano britannico, Chiesa ha spiegato con chiarezza il proprio stato d'animo: "Quest'anno sarà un nuovo capitolo per me. C'è un nuovo allenatore e devo concentrarmi su quello che mi chiede. Al momento io sono felice qui e penso solo al Liverpool, amo il club, i tifosi, amo tutto, e sto facendo del mio meglio per avere una chance qui", ha sottolineato l'esterno azzurro, allontanando ogni possibilità di lasciare il club per tornare in Italia. L'intervista chiude la propria ricostruzione ricordando quanto sia stata complicata l'esperienza sotto Arne Slot, con soltanto cinque presenze arrivate da titolare nelle 36 complessive: "La scorsa stagione mi sentivo pronto per un ruolo più grande, ma dipendeva dalle scelte dall'allenatore. Ovviamente avrei voluto giocare di più, ma il tecnico ha preso le sue decisioni e non ho niente da dire al riguardo", ha concluso Chiesa, con parole di evidente frustrazione in merito alle poche chance avute sotto il precedente tecnico, ma che si augura che qualcosa possa cambiare con la nuova guida in panchina.
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