Gleison Bremer ha deciso di bruciare le tappe. Il difensore brasiliano ha anticipato il rientro dalle vacanze per mettersi subito a disposizione di Luciano Spalletti, lanciando un messaggio chiaro alla Juventus.

Bremer sorprende Spalletti: il rientro anticipato

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La notizia ha colto di sorpresa anche. Come riportato dalle principali testate vicine ai bianconeri,ha scelto di presentarsi alla Continassa con alcuni giorni dirispetto al programma stabilito, deciso ad iniziare subito lae a ritrovare la migliore condizione possibile. Il centrale brasiliano vuole lasciarsi alle spalle una stagione complicata e riprendersi il ruolo di punto fermo dellabianconera.Il gesto è stato interpretato all'interno dell'ambiente Juventus come un'importante dimostrazione die attaccamento ala maglia, in un momento in cui il club è impegnato a costruire la nuova identità tecnica sotto la guida del suo nuovo allenatore, per la prima volta coinvolto nella preparazione completa dei propri giocatori.

TORINO, ITALIA - 17 MAGGIO: Gleison Bremer della Juventus durante la partita di Serie A tra Juventus FC e ACF Fiorentina all'Allianz Stadium il 17 maggio 2026 a Torino, Italia. (Foto di Alberto Gandolfo - Juventus/Getty Images)

Un Mondiale da spettatore: zero minuti con il Brasile

Tagliare le proprie vacanze e rimettersi subito a disposizione: una decisione dietro la quale può esserci anche la delusione delcon il, con cui non è riuscito mai a trovare spazio durante tutta la durata del torneo, chiudendo connelle cinque partite giocate dalla Selecao.è stato, tra l'altro, uno dei pochissimi giocatori di movimento della rosa verdeoro a non scendere mai in campo. Un evento che inevitabilmente ha limitato anche la sua esposizione internazionale: reduce da una stagione condizionata dai problemi al ginocchio, il difensore non ha avuto l'occasione di rilanciarsi sul palcoscenico mondiale, portando cosi anche alla decisione diil suo rientro come segno di 'reset' mentale con l'obiettivo di concentrarsi unicamente sulla prossima stagione della