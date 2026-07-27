Dopo un Mondiale vissuto dalla panchina con il Brasile, anticipa il rientro e rilancia le proprie ambizioni
I tifosi del Napoli accolgono Allegri con "Chi non salta juventino è"
Gleison Bremer ha deciso di bruciare le tappe. Il difensore brasiliano ha anticipato il rientro dalle vacanze per mettersi subito a disposizione di Luciano Spalletti, lanciando un messaggio chiaro alla Juventus.
Bremer sorprende Spalletti: il rientro anticipatoLa notizia ha colto di sorpresa anche Luciano Spalletti. Come riportato dalle principali testate vicine ai bianconeri, Bremer ha scelto di presentarsi alla Continassa con alcuni giorni di anticipo rispetto al programma stabilito, deciso ad iniziare subito la preparazione e a ritrovare la migliore condizione possibile. Il centrale brasiliano vuole lasciarsi alle spalle una stagione complicata e riprendersi il ruolo di punto fermo della retroguardia bianconera.
Caricamento post Instagram...
Un Mondiale da spettatore: zero minuti con il BrasileTagliare le proprie vacanze e rimettersi subito a disposizione: una decisione dietro la quale può esserci anche la delusione del Mondiale con il Brasile, con cui non è riuscito mai a trovare spazio durante tutta la durata del torneo, chiudendo con zero minuti nelle cinque partite giocate dalla Selecao. Bremer è stato, tra l'altro, uno dei pochissimi giocatori di movimento della rosa verdeoro a non scendere mai in campo. Un evento che inevitabilmente ha limitato anche la sua esposizione internazionale: reduce da una stagione condizionata dai problemi al ginocchio, il difensore non ha avuto l'occasione di rilanciarsi sul palcoscenico mondiale, portando cosi anche alla decisione di accelerare il suo rientro come segno di 'reset' mentale con l'obiettivo di concentrarsi unicamente sulla prossima stagione della Juventus.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Calcio Italiano
Italia, lo sfogo di Pirlo: "Una gogna mediatica, mi sono state attribuite convinzioni inesatte"
Calcio Estero
Neymar nella bufera: tensione nello spogliatoio del Santos e lite con i compagni
Ultim’ora
Argentina, Scaloni polemico dopo i Mondiali: "Dure critiche da persone che non ci conoscono"
Calcio Estero
Ancora guai per Mudryk: sequestrati 2.5 milioni di euro per una presunta violazione sui diritti d'immagine
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti