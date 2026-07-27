Dopo il pareggio contro la Chapecoense, emergono retroscena sul duro confronto di Neymar con alcuni compagni
Il ritorno di Neymar al Santos continua a far discutere più per quanto accade fuori dal campo che per le sue prestazioni. Le indiscrezioni emerse dal Brasile raccontano di uno spogliatoio sempre più teso e di un episodio destinato ad alimentare il dibattito sul ruolo del fuoriclasse brasiliano all'interno della rosa.
Caos nello spogliatoio del Santos: le ricostruzioniNeymar è finito al centro di una nuova polemica dopo il pareggio per 2-2 tra Santos e Chapecoense nel campionato brasiliano. Secondo quanto riportato dal portale brasiliano Globo Esporte, durante l'intervallo della partita il numero 10 avrebbe rivolto parole molto dure nei confronti di alcuni giovani compagni di squadra, creando un clima di forte tensione all'interno dello spogliatoio. In particolare, le ricostruzioni parlano di critiche particolarmente pesanti di Neymar all'indirizzo del centrocampista Gabriel Bontempo, mentre di vere e proprie contestazioni sulle qualità tecniche del difensore Joao Ananias. L'episodio sarebbe avvenuto quando il Santos era in vantaggio per 1-0 grazie ad un gol dello stesso Neymar, prima della rimonta della Chapecoense nella ripresa, e il nervosismo nello spogliatoio è stato riportato come fattore principale del crollo durante il secondo tempo.
Le smentite dei protagonistiLe accuse, tuttavia, sono state ridimensionate proprio dai diretti interessati. Attraverso i rispettivi entourage, sia Gabriel Bontempo sia Joao Ananias hanno negato di essere stati insultati personalmente, confermando però l'avvenimento di un richiamo collettivo da parte di Neymar rivolto all'intera squadra. L'entourage del fuoriclasse brasiliano, inizialmente, ha scelto di non rilasciare dichiarazioni, salvo poi successivamente pubblicare un video sulle proprie storie Instagram, dove Neymar ha definito "false" le ricostruzioni circolate sulla stampa e sostenendo che nello spogliatoio ci sia stato un normale confronto con i compagni, situazione che ha definito abituale in una squadra che vuole vincere.
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Neymar-Santos: un rapporto sempre più complicatoL'episodio di inserisce in un contesto già delicato. Secondo le ricostruzioni raccolte da Globo Esporte, il rapporto tra Neymar a parte dello spogliatoio sarebbe da tempo deteriorato, complici le continue critiche rivolte ai compagni durante le partite e anche alcuni precedenti episodi disciplinari. Il Santos avrebbe inoltre programmato una riunione interna per fare piena luce sull'accaduto e valutare la situazione, Nelle ore successive è emersa anche un'ulteriore indiscrezione dal Brasile, secondo cui Neymar avrebbe lasciato il centro sportivo senza autorizzazione, alimentando ulteriormente le polemiche attorno al suo momento con la maglia del Santos.
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