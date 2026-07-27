Il ritorno di Neymar al Santos continua a far discutere più per quanto accade fuori dal campo che per le sue prestazioni. Le indiscrezioni emerse dal Brasile raccontano di uno spogliatoio sempre più teso e di un episodio destinato ad alimentare il dibattito sul ruolo del fuoriclasse brasiliano all'interno della rosa.

Caos nello spogliatoio del Santos: le ricostruzioni

è finito al centro di una nuova polemica dopo il pareggio per 2-2 tranel campionato brasiliano. Secondo quanto riportato dal portale brasiliano Globo Esporte, durante l'intervallo della partita il numero 10 avrebbe rivolto parole molto dure nei confronti di alcuni giovani compagni di squadra, creando un clima di forteall'interno dello spogliatoio. In particolare, le ricostruzioni parlano di critiche particolarmente pesanti di Neymar all'indirizzo del centrocampista, mentre di vere e proprie contestazioni sulle qualità tecniche del difensoreL'episodio sarebbe avvenuto quando il Santos era in vantaggio per 1-0 grazie ad un gol dello stesso Neymar, prima delladella Chapecoense nella ripresa, e il nervosismo nello spogliatoio è stato riportato come fattore principale deldurante il secondo tempo.

SANTOS, BRASILE - 25 LUGLIO: Neymar Junior del Santos prende un calcio di rigore per segnare il secondo gol della sua squadra durante la partita Brasileirao 2026 tra Santos e Chapecoense allo stadio Vila Belmiro il 25 luglio 2026 a Santos, Brasile. (Foto di Ricardo Moreira/Getty Images)

Le smentite dei protagonisti

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Neymar-Santos: un rapporto sempre più complicato

Le accuse, tuttavia, sono stateproprio dai diretti interessati. Attraverso i rispettivi entourage, siasiahanno negato di essere stati insultati personalmente, confermando però l'avvenimento di uncollettivo da parte di Neymar rivolto all'intera squadra. L'entourage del fuoriclasse brasiliano, inizialmente, ha scelto di non rilasciare dichiarazioni, salvo poi successivamente pubblicare un video sulle proprie storie Instagram, doveha definito "" le ricostruzioni circolate sulla stampa e sostenendo che nello spogliatoio ci sia stato un normale confronto con i compagni, situazione che ha definito abituale in una squadra che vuole vincere.L'episodio di inserisce in un contesto già delicato. Secondo le ricostruzioni raccolte da Globo Esporte, il rapporto traa parte dello spogliatoio sarebbe da tempo, complici le continue critiche rivolte ai compagni durante le partite e anche alcuni precedenti episodi. Il Santos avrebbe inoltre programmato una riunione interna per fare piena luce sull'accaduto e valutare la situazione, Nelle ore successive è emersa anche un'ulteriore indiscrezione dal Brasile, secondo cui Neymar avrebbe lasciato il centro sportivo senza, alimentando ulteriormente le polemiche attorno al suo momento con la maglia del