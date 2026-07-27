L'attaccante ucraino del Chelsea, Mykhaylo Mudryk, fermo ai box dal 2024 per essere risultato positivo al meldonio in un test delle urine, vede slittare nuovamente il suo rientro in campo. Al calciatore viene contestata una presunta violazione di un contratto sui diritti d'immagine, firmato nel 2023.

Il contenzioso

La JJDS Management Limited ha richiesto al calciatore exun risarcimento monstre: oltre 5 milioni di sterline, circa 6 milioni di euro, per una presunta violazione di un contratto sui diritti d'immagine, firmato proprio danel gennaio del 2023, mese in cui firmò per ilper una cifra di circa 100 milioni. Il motivo della disputa legale è che, secondo l'azienda, Mudryk non abbia versato una percentuale dei suoi ricavi pubblicitari e commerciali.

LONDRA, INGHILTERRA - 1 APRILE: Mykhaylo Mudryk del Chelsea guarda la partita di Premier League tra Chelsea FC e Aston Villa allo Stamford Bridge il 1 aprile 2023 a Londra, Inghilterra. (Foto di Clive Rose/Getty Images)

L'Alta Corte di Londra, secondo quanto si apprende dalla stampa ucraina, ha emesso un'ordinanza per il congelamento di beni pari a 2.5 milioni di sterline, circa 3 milioni di euro, dai conti correnti del giocatore. Femis Segirov, fondatore di JJDS Management Limited, ha dichiarato: "I fondi di Mudryk sono congelati, i beni sono bloccati. Pertanto, non siamo preoccupati se la procedura richiederà un po' più di tempo. Il credito è stato adeguatamente garantito".

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L'incubo non ha fine

La prima parte della stagione di Champions 22/23 mette in mostra un calciatore dominante, capace di abbinare alla velocità supersonica un ottimo istinto realizzativo., stella dello, si prende i riflettori di mezza Europa e, soltanto qualche settimana dopo, il Chelsea se lo assicura sborsando un pacchetto da 100 milioni. Con i Blues, però, fa fatica a incidere e a emergere in un contesto completamente differente da quello ucraino.

LONDON, ENGLAND - AUGUST 20: Mykhailo Mudryk del Chelsea osserva durante la partita di Premier League tra West Ham United e Chelsea FC al London Stadium il 20 agosto 2023 a Londra, Inghilterra. (Photo by Julian Finney/Getty Images)

Ma, la vera mazzata arriva alla fine del 2024, quando la Football Association ha sospeso l'ucraino per essere risultato positivo al test antidoping. La squalifica, della durata di quattro anni, ha compromesso, forse definitivamente, la carriera di un giocatore che, ancora oggi, nega qualsiasi illecito, presentando ricorso al TAS.