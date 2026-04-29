Mykhailo Mudryk sta cercano a tutti i costi una via di fuga. Arrivato al Chelsea nel gennaio 2023 per 100 milioni di euro, l'attaccante ucraino ha fatto parlare di se solo per le vicende fuori dal campo, tra cui quella legata al doping, motivo per cui il classe 2001 è fermo da quasi un anno e dal giugno del 2025 sta scontando una squalifica di 4 anni. Ma l'ex Shakhtar Donetsk sembra determinato a non alzare bandiera bianca.

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LONDRA, INGHILTERRA - 1 APRILE: Mykhaylo Mudryk del Chelsea guarda la partita di Premier League tra Chelsea FC e Aston Villa allo Stamford Bridge il 1 aprile 2023 a Londra, Inghilterra. (Foto di Clive Rose/Getty Images)

Chelsea, Mudryk ne prova un'altra: presentato ricorso per la squalifica di 4 anni

Da quasi due anni Mykhailo Mudryk sta giocando una partita molto delicata. Non sul campo e contro un avversario molto forte: se stesso. L'attaccante ucraino, come ricordiamo, è fermo dal dicembre 2024 dopo essere risultato positivo al meldonium, una sostanza considerata doping, e per questo è stato immediatamente fermato dalla FA. Dopo ulteriori accertamenti, la Federazione inglese ha comminato al classe 2001 una squalifica di quattro anni dall'attività agonistica. Rientro, dunque, previsto per il 2028.

A causa di questa vicenda, il 25 enne ha perso il posto sia con i Blues che con la Nazionale e il numero 10 (dato a Cole Palmer). Secondo le regole, non potrà nemmeno prendere parte agli allenamenti del club londinese. Oltre a non poter disputare gare ufficiali. Il calciatore ha sempre respinto ogni accusa e si è affidato allo studio legale Morgan Sports Law, lo stesso che ha assistito Paul Pogba nel suo caso di doping.

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Lo scorso febbraio, inoltre, l'ex Shakhtar Donetsk ha presentato ricorso al TAS con l'obiettivo di ottenere l’annullamento totale della squalifica o, nella peggiore delle ipotesi, una riduzione. Uno scenario già visto proprio con Pogba, la cui squalifica di quattro anni è stata ridotta a 18 mesi nell’ottobre 2024. Ultima possibilità per l'ucraino, dunque, di salvare la carriera.

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