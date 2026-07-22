Il Chelsea mette a segno un colpo destinato a entrare nella storia del calciomercato. Vedendo le rivali inglese spendere grosse cifre per rinforzare il proprio organico, i Blues non hanno voluto rimanere con le mani in mano e, dopo il colpo Marco Palestra (soffiato all'Inter), hanno deciso di sborsare una cifra da record per il talentuoso trequartista dell'Aston Villa, Morgan Rogers.

Rogers-Chelsea, un colpo da record

Secondo quanto rivelato dalla stampa britannica, il Chelsea ha deciso di spendere un complessivo di 117 milioni di sterline (l'equivalente di 137 milioni di euro) per Morgan Rogers. Una cifra astronomica, ma tale da portare a Stamford Bridge uno dei grandi eroi Villains della grande cavalcata alla zona Champions League (10 gol e 7 assist in Premier League) e, soprattutto, della conquista dell'Europa League (3 reti e 5 assist nella seconda massima competizione continentale, di cui un gol e un assist nella finale contro il Friburgo).

ISTANBUL, TURCHIA - 20 MAGGIO: Morgan Rogers dell'Aston Villa festeggia il terzo gol della sua squadra durante la finale di UEFA Europa League 2026 tra SC Freiburg e Aston Villa FC al Besiktas Park il 20 maggio 2026 a Istanbul, Turchia. (Foto di Dan Mullan/Getty Images)

L'acquisto di Rogers infrange un doppio record. Attraverso la grande cifra di 137 milioni di euro, l'ormai ex Aston Villa è diventato sia il trasferimento più costoso nella storia dei Blues, superando il precedente record stabilito con l'acquisto di Enzo Fernandez (121 milioni di euro) nel mercato invernale del 2023, sia il calciatore britannico più costoso di sempre, riscrivendo il record registrato poche settimane fa dal Manchester City con il trasferimento da 125 milioni di euro per Eliott Anderson.

Un importante innesto per Xabi Alonso

Il trequartista britannico sarà certamente una pedina importante dello scacchiere di Xabi Alonso. Testimonianza di ciò, oltre alla grande cifra sborsata, è il contratto fino al 2033 che Morgan Rogers ha firmato nelle ultime ore nel sud-ovest londinese. Il giocatore inglese, inoltre, si ricongiungerà con l'ex compagno ai tempi della Manchester City Academy, Cole Palmer (autore anche della stessa esultanza di Rogers), e insieme a lui andrebbe a completare l'asse del doppio trequartista alle spalle dell'attaccante, nell'ipotetico 3-4-2-1 di Xabi Alonso.

Morgan Rogers, presentato nelle ultime ore con un comunicato e un video sui social media, si è definito entusiasta di iniziare la sua nuova avventura nella capitale inglese definendo il Chelsea la "più grande squadra di Londra": "Sono molto emozionato. Per me, il Chelsea è il club più grande di Londra e un club che ho sempre ammirato fin da bambino. La direzione che il club vuole prendere e come vuole progredire mi spinge a voler farne parte, e penso che sia la soluzione perfetta per me. Sono un giocatore dallo spirito libero e dallo stile libero. Mi piace correre rischi, creare occasioni, cambiare le partite, qualunque cosa significhi. Non vedo l'ora di iniziare".