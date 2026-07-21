Il calciomercato in Premier League prosegue senza intoppi e continua a viaggiare su cifre altissime. Il Chelsea ha comprato l'attaccante inglese Morgan Rogers per l'incredibile somma di 130 milioni di euro. L'Aston Villa ha intascato questa enorme quantità di soldi ed è pronta a rigirarli immediatamente proprio ai Blues. I club del massimo campionato inglese non sono nuovi a questi giri di calciatori, tanto che questo continuo scambio di soldi è uno dei motivi per cui anche le squadre della classe media hanno grande liquidità. Rogers ha giocato l'ultima Coppa del Mondo con l'Inghilterra ma non ha lasciato il segno come fatto durante la stagione. 1 solo assist contro l'Argentina e poi niente altro, anche per via di una lettura errata del ruolo da parte del CT Thomas Tuchel. Tuttavia, come sostituto del nazionale inglese, l'Aston Villa valuta proprio un giocatore nel giro dell'Albiceleste.

Garnacho vicino all'Aston Villa

SUNDERLAND, INGHILTERRA - 24 MAGGIO: Alejandro Garnacho del Chelsea arriva allo stadio prima della partita di Premier League tra Sunderland e Chelsea allo Stadium of Light, il 24 maggio 2026 a Sunderland, Inghilterra. (Foto di Stu Forster/Getty Images)

Alejandro Garnacho è uno dei nomi più interessanti degli ultimi anni della Premier League. Cresciuto a Madrid nelle giovanili di Getafe e Atletico, l'argentino è passato al Manchester United nel 2020. Così, nella stagione 2021-22 ha avuto inizio il suo percorso fra i big del calcio europeo. Con i Red Devils, il numero 49 aveva raggiunto buoni risultati seppur peccando di continuità. Il suo cartellino era arrivato anche a cifre come 70 milioni, ovvero quanto richiesto al Napoli nel gennaio 2025, quando i partenopei lo avevano scelto come erede di Kvara.

🚨🟣🔵 Understand Aston Villa sent official bid to Chelsea for Alejandro Garnacho - following exclusive story about initial talks on Friday.



Initial loan with buy clause included being discussed as Unai Emery approved Garnacho as target.



Talks ongoing also player side w/ #AVFC. pic.twitter.com/rZYJ58MuV0 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 21, 2026

L'estate scorsa Garnacho è finito nel tritacarne del Chelsea per 46,2 milioni di euro. Con i Blues, l'ala non ha mai trovato davvero spazio e la sua annata è stata deludente, nonostante le 8 reti stagionali. Tuttavia, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, Unai Emery avrebbe confermato la sua volontà di avere Garnacho al Villa, tanto da far inviare una prima offerta al Chelsea. Le trattative avanzano e un eventuale inserimento della Roma dopo il fallimento di Summerville non preoccuperebbe.