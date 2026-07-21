Crysencio Summerville è ufficialmente conteso da Roma ed Al-Hilal. I giallorossi, però, vogliono evitare estenuanti aste di mercato. Gli arabi fanno sul serio.
Wesley, palleggi e spettacolo con gli amici in Brasile
La Roma è ancora alla ricerca del profilo giusto che possa far sognare i tifosi. In Champions, come ha ricordato lo stesso Gasperini, non si ha alcuna voglia di sfigurare. Perché ciò accada occorre rinforzare sensibilmente la rosa e il nome di Crysencio Summerville si è fatto conoscere negli ambienti di mercato. Nonostante ciò, nelle ultime ore l'affare avrebbe subito una brusca frenata con l'irruzione dell'Al-Hilal sul calciatore.
Roma-Summerville, niente da fare? Piomba l'Al-HilalClasse 2001, Summerville è un esterno d'attacco che non fa gola soltanto alla Roma. 24enne di belle speranze, milita nel West Ham che ne fa una valutazione molto alta, attestabile intorno ai 50 milioni di euro. Proprio la Roma, dopo due rifiuti, aveva avanzato nelle scorse ore una terza importantissima proposta da 47 milioni di euro con ulteriori bonus nell'operazione. Sebbene sembrassero le parti molto vicine alla definizione della trattativa, l'Al-Hilal l'avrebbe messa nuovamente in discussione.
Proprio la formazione allenata da Simone Inzaghi fiuta l'affare e si è iscritta alla corsa per l'attaccante di nazionalità olandese. In base a quanto riferito da Matteo Moretto e Fabrizio Romano, la società saudita è convinta di aver fatto una proposta al calciatore e al club proprietario del suo cartellino impareggiabile. Per questo motivo si dice addirittura ottimista sulla buona riuscita dell'operazione che potrebbe concretizzarsi già nelle prossime imminenti ore.
Caricamento post Instagram...
© RIPRODUZIONE RISERVATA