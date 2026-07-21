La Roma è ancora alla ricerca del profilo giusto che possa far sognare i tifosi. In Champions, come ha ricordato lo stesso Gasperini, non si ha alcuna voglia di sfigurare. Perché ciò accada occorre rinforzare sensibilmente la rosa e il nome di Crysencio Summerville si è fatto conoscere negli ambienti di mercato. Nonostante ciò, nelle ultime ore l'affare avrebbe subito una brusca frenata con l'irruzione dell'Al-Hilal sul calciatore.

Roma-Summerville, niente da fare? Piomba l'Al-Hilal

Classe 2001, Summerville è un esterno d'attacco che non fa gola soltanto alla Roma. 24enne di belle speranze, milita nel West Ham che ne fa una valutazione molto alta, attestabile intorno ai. Proprio la Roma, dopo due rifiuti, aveva avanzato nelle scorse ore una terza importantissima proposta da 47 milioni di euro con ulteriori bonus nell'operazione. Sebbene sembrassero le parti molto vicine alla definizione della trattativa, l'Al-Hilal l'avrebbe messa nuovamente in discussione.

LONDRA, INGHILTERRA - 24 MAGGIO: Crysencio Summerville del West Ham United tira mentre si riscalda prima della partita di Premier League tra West Ham United e Leeds United al London Stadium il 24 maggio 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Richard Pelham/Getty Images)

Proprio la formazione allenata da Simone Inzaghi fiuta l'affare e si è iscritta alla corsa per l'attaccante di nazionalità olandese. In base a quanto riferito da Matteo Moretto e Fabrizio Romano, la società saudita è convinta di aver fatto una proposta al calciatore e al club proprietario del suo cartellino impareggiabile. Per questo motivo si dice addirittura ottimista sulla buona riuscita dell'operazione che potrebbe concretizzarsi già nelle prossime imminenti ore.

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A quanto sembra, adesso Summerville sarebbe seriamente orientato a prendere in considerazione la proposta dell'Al-Hilal. La Roma, dal canto suo,ad iscriversi ad aste di mercato. A questo punto, tutto sembra nelle mani di Summerville. Starà a lui decidere cosa fare del proprio futuro. Accettare i petrodollari sauditi e puntare un campionato inferiore tecnicamente a quello di Serie A, oppure sposare la causa giallorossa giocando nei grandi palcoscenici della, pur rinunciando a qualcosa in termini economici.