Il Manchester United torna a guardare con attenzione in casa West Ham. Tra i nomi finiti sul taccuino della dirigenza dei Red Devils c'è quello di Crysencio Summerville, esterno offensivo olandese che potrebbe diventare uno dei protagonisti delle ultime settimane di calciomercato.

Crysencio Summerville per il dopo Rashford?

Il West Ham chiede 50 milioni di euro

Crysencio Summerville - Photo by Dan Mullan/Getty Images

Secondo le indiscrezioni provenienti dall', il club di Old Trafford avrebbe effettuato i primi sondaggi per valutare la fattibilità dell'operazione. Tuttavia, l'eventuale affondo sarebbe strettamente legato al futuro di Marcus Rashford: solo in caso di una sua cessione o di un cambiamento significativo negli equilibri offensivi dello United,potrebbe diventare un obiettivo prioritario. L'ex talento del Leeds, oggi al, rappresenta un profilo che piace molto per caratteristiche tecniche. Velocità, dribbling e capacità di creare superiorità numerica lo rendono un'ala moderna, capace di partire dalla sinistra per accentrarsi ma anche di agire su entrambe le corsie offensive. A 24 anni ha già accumulato una buona esperienza nel calcio inglese e viene considerato un giocatore con ancora ampi margini di crescita.

La situazione del West Ham potrebbe favorire una trattativa. Dopo la retrocessione in Championship, gli Hammers sono pronti ad ascoltare offerte per alcuni dei loro giocatori più richiesti, e Summerville è tra quelli con il mercato più vivace. La sua valutazione oscilla tra i 30 e i 50 milioni di sterline, a seconda della formula e della concorrenza. Il Manchester United, però, non è l'unico club interessato. Anche Roma, Fulham, Aston Villa e Al Hilal hanno manifestato interesse nelle ultime settimane, rendendo la corsa all'olandese particolarmente competitiva. Per il momento non si parla ancora di una trattativa avanzata, ma di un interesse concreto destinato a evolversi nelle prossime settimane. Molto dipenderà dalle uscite dello United, in particolare dalla situazione di Rashford. Se il numero 10 dovesse lasciare Old Trafford, Crysencio Summerville potrebbe rapidamente scalare le gerarchie e trasformarsi in uno dei principali obiettivi per rinforzare il reparto offensivo dei Red Devils.