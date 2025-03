New Trafford sarà il nome del nuovo stadio dei Red Devils

Danilo Loda 11 marzo 2025 (modifica il 11 marzo 2025 | 12:35)

Il Manchester United ha annunciato un progetto ambizioso che segnerà una svolta epocale nella storia del club: invece di procedere con la ricostruzione dell’iconico Old Trafford, la dirigenza ha deciso di demolirlo per far posto a un nuovo stadio da 100.000 posti. Il "New Trafford" dovrebbe aprire i battenti nel 2031. La notizia, inizialmente riportata da The Athletic, è stata confermata dal proprietario Sir Jim Ratcliffe in un'intervista al The Times.

Ratcliffe, considerato l'uomo più ricco della Gran Bretagna, ha sottolineato come, se il Manchester United è il più grande club del mondo, lo stadio deve essere all'altezza del prestigio della squadra e della lega. "Deve essere uno stadio degno del più grande club del mondo e della più grande lega del mondo", ha dichiarato, evidenziando che la costruzione del nuovo impianto potrà realizzarsi nel quadro di un piano di riqualificazione governativo per il sud di Manchester. Questa zona della città, secondo Ratcliffe, non può più permettersi una riqualificazione in proprio a causa degli elevati costi.

Da Old Trafford a New Trafford — L’Old Trafford, costruito nel 1910, cederà il passo a un impianto moderno del valore di 2,4 miliardi di sterline , che rappresenta un investimento di proporzioni colossali per il club. L'iniziativa è stata definita "incredibile e iconica" dal proprietario, che in passato aveva già soprannominato il progetto "il Wembley del Nord", richiamando l’idea di un impianto che potesse diventare un simbolo non solo per il club, ma per l’intero panorama calcistico internazionale.

La decisione ha suscitato ampie discussioni nel mondo del calcio, soprattutto per il destino dell’Old Trafford. Alcune previsioni, alimentate anche dall’intelligenza artificiale nel 2024, hanno dipinto un futuro "post-apocalittico" per il vecchio stadio, tanto da far circolare soprannomi ironici come "Old Trafford Falls" visti i problemi di infiltrazioni d'acqua (vere e proprie cascate) documentate alla fine del match con l'Arsenal.

Il nuovo stadio per rilanciare le ambizioni dei Red Devils — Il nuovo stadio, che promette di rivoluzionare l'esperienza casalinga dei tifosi, diventerà il simbolo di una nuova era per il Manchester United, capace di unire tradizione e innovazione. Con un progetto così ambizioso, il club intende non solo onorare il proprio passato, ma guardare al futuro con la consapevolezza che, per restare al vertice, è necessario investire in strutture moderne e all'avanguardia.

Il "New Trafford" sarà quindi un manifesto della volontà del Manchester United di evolversi. L'impianto che potrà ospitare oltre 100.000 spettatori potrà garantire un’esperienza unica, in linea con l'immagine di eccellenza del club. La sfida è lanciata: l'Old Trafford, nonostante la sua storia centenaria, cederà il passo a un nuovo simbolo di potenza e ambizione calcistica, destinato a diventare uno dei palcoscenici più prestigiosi del mondo del calcio.