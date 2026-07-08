Gian Piero Gasperini ha parlato dei mondiali e della Roma che verrà. Aver conquistato la Champions è motivo di orgoglio, ma occorrerà onorarla al meglio.
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Gian Piero Gasperini è stato chiaro. La sua Roma non intende fare brutte figure nella competizione europea più importante a livello di club. Per lui l'attenzione deve rimanere altissima e il sogno è quello di poter competere ai massimi livelli possibili. Tra club e nazionali, non ha dubbi su chi preferire. Il Gasp ama il lavoro quotidiano e il contatto costante con i calciatori. Per il momento, dunque, nessuna candidatura da CT.
Gasperini avvisa la Roma: "Non facciamoci maltrattare!"L'ultima stagione dei giallorossi è stata estremamente positiva. Nonostante qualche ko di troppo, la banda di Gasperini ha chiuso al meglio la sua annata conquistando la Champions League e un ottimo terzo posto. Adesso, l'obiettivo è difendere quanto ottenuto con merito sul campo e lo si può fare anche attraverso una buona campagna acquisti. Ecco quanto ha dichiarato l'ex Atalanta ai microfoni di Fanpage: "Restare protagonisti sicuramente anche nella prossima stagione, questo è il punto più importante da cui ripartire. Siamo pronti, c'è una società e una proprietà ambiziose ma al momento non mi spingo più in là. Siamo all'inizio, il calciomercato non è praticamente nemmeno iniziato, tutto è fermo. Tutti stanno guardando i Mondiali".
A proposito di Coppa del Mondo, l'allenatore piemontese non ha tantissimo trasporto per le nazionali presenti. Tra orari scomodi con partite in notturna e pochi giocatori della Roma impegnati, preferisce evidentemente dare loro una minore rilevanza. La preferenza rivolta ai club Gasperini la spiega così: "Perché sono squadre molto più programmate e organizzate, però in questi Mondiali si vedono comunque sempre giocatori di un livello straordinario". E dunque, vederlo come guida tecnica dell'Italia appare alquanto improbabile: "Della Nazionale? ….no, dai, almeno non per quest'anno".
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