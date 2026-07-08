Gian Piero Gasperini è stato chiaro. La sua Roma non intende fare brutte figure nella competizione europea più importante a livello di club. Per lui l'attenzione deve rimanere altissima e il sogno è quello di poter competere ai massimi livelli possibili. Tra club e nazionali, non ha dubbi su chi preferire. Il Gasp ama il lavoro quotidiano e il contatto costante con i calciatori. Per il momento, dunque, nessuna candidatura da CT.

Gasperini avvisa la Roma: "Non facciamoci maltrattare!"

L'ultima stagione dei giallorossi è stata estremamente positiva. Nonostante qualche ko di troppo, la banda di Gasperini ha chiuso al meglio la sua annata conquistando lae un ottimo. Adesso, l'obiettivo è difendere quanto ottenuto con merito sul campo e lo si può fare anche attraverso una buona campagna acquisti. Ecco quanto ha dichiarato l'ex Atalanta ai microfoni di Fanpage: ", questo è il punto più importante da cui ripartire. Siamo pronti, c'è una società e una proprietà ambiziose ma al momento non mi spingo più in là. Siamo all'inizio, il calciomercato non è praticamente nemmeno iniziato, tutto è fermo. Tutti stanno guardando i Mondiali".

VERONA, ITALIA - 24 MAGGIO: Gian Piero Gasperini celebra la vittoria dopo la partita di Serie A tra Hellas Verona FC e AS Roma allo Stadio Marcantonio Bentegodi il 24 maggio 2026 a Verona, Italia. (Foto di Fabio Rossi/AS Roma via Getty Images)

A proposito di Coppa del Mondo, l'allenatore piemontese non ha tantissimo trasporto per le nazionali presenti. Tra orari scomodi con partite in notturna e pochi giocatori della Roma impegnati, preferisce evidentemente dare loro una minore rilevanza. La preferenza rivolta ai club Gasperini la spiega così: "Perché sono squadre molto più programmate e organizzate, però in questi Mondiali si vedono comunque sempre giocatori di un livello straordinario". E dunque, vederlo come guida tecnica dell'Italia appare alquanto improbabile: "Della Nazionale? ….no, dai, almeno non per quest'anno".

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Gasperini, poi, sposta l'attenzione proprio sulla Champions League. Rimanere concentrati al massimo è l'obiettivo per evitare brutte sorprese e pessimi risultati: "Beh, abbiamo riportato il club in Champions dopo tantissimi anni eSappiamo perfettamente della qualità elevatissima della competizione e rischi anche di pentirti se non l'affronti con il piglio giusto. Ultimamente abbiamo visto che alcune nostre squadre sono state maltrattate in campo… Non solo la Roma maper non fare brutte figure".