Il silenzio è finito. Dopo l'eliminazione del Brasile agli ottavi di finale del Mondiale contro la Norvegia e le dure critiche ricevute, Endrick ha affidato ai social il suo primo messaggio. L'attaccante del Real Madrid è finito nel mirino dopo il gol fallito a tu per tu con Nyland sullo 0-0, un episodio che ha acceso il dibattito in patria. Tra i più severi c'è stato Romario, che non ha risparmiato parole pesanti nei confronti del classe 2007. Ora è arrivata la risposta del giovane brasiliano, che ha preferito parlare con toni pacati e rivolgere un pensiero ai tifosi.

Brasile fuori, Endrick rompe il silenzio: il messaggio dopo le parole di Romario

ha deciso di rompere il silenzio. Dopo il ko contro la, costato al Brasile l'eliminazione dal, l'attaccante del Real Madrid ha pubblicato un messaggio sui social per ringraziare i tifosi e commentare il momento difficile. "Faccio ancora fatica a pensare a come consolare tutti come vorrei, ma so di avere molte persone da ringraziare", ha scritto il diciannovenne. Un messaggio arrivato dopo giorni complicati, segnati dalle critiche per l'occasione fallita davanti al portiere Nyland quando il risultato era ancora fermo sullo 0-0. Tra le voci più dure c'è stata quella di

RIO DE JANEIRO, BRASILE - 31 MAGGIO: Endrick e Casemiro del Brasile chiacchierano dopo la vittoria nell'amichevole internazionale tra Brasile e Panama allo stadio Maracanã il 31 maggio 2026 a Rio de Janeiro, Brasile. (Foto di Wagner Meier/Getty Images)

L'ex attaccante brasiliano non ha usato mezzi termini: "Mi piace Endrick e sarà un giocatore che ci darà tante soddisfazioni, ma contro la Norvegia è stato pessimo. Deve segnare quel gol. Giovane o no, non mi interessa". Endrick, però, ha scelto una strada diversa. Nessuna polemica. Solo parole di gratitudine: "Ringrazio Dio per l'opportunità, la mia famiglia per l'amore e il sostegno e tutti i brasiliani per l'incoraggiamento ricevuto". Il Brasile prova così a voltare pagina dopo un'altra delusione mondiale. Endrick ripartirà dalle critiche e da quell'occasione mancata, con l'obiettivo di trasformare un errore in un punto di partenza per il futuro.