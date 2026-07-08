Che l’atmosfera nel ritiro della Norvegia sia elettrica è comprensibile: dopotutto stiamo parlando di una squadra che ha appena eliminato il Brasile e si ritrova ai quarti di finale di un Mondiale. Eppure, dietro i sorrisi per un traguardo storico, c'è qualcuno che mastica amaro. Quel qualcuno è Alexander Sorloth.

Il gigante dell'Atletico Madrid sta vivendo un Mondiale strano: titolare in quattro partite su cinque (ha riposato solo nel turnover contro la Francia), ma puntualmente richiamato in panchina prima del fischio finale. L'ultimo episodio, quello che ha fatto traboccare il vaso, è andato in scena durante l'ottavo di finale contro i brasiliani, quando il CT Stale Solbakken lo ha lasciato negli spogliatoi già alla fine del primo tempo per fare spazio a Oscar Bobb. Un cambio che ad Alexander non è andato giù, scatenando un momento di palpabile nervosismo.

Il rimbrotto del papà di Sorloth: "Giusto arrabbiarsi, ma decide il CT"

A gettare acqua sul fuoco ci ha pensato una voce autorevole, quella di, ex colonna della nazionale e, soprattutto, padre dell'attaccante. Intervistato dal quotidiano norvegese Dagbladet, Goran ha minimizzato il caso, trasformandolo in un attestato di mentalità vincente.

OSLO, NORVEGIA - 31 MARZO: Stale Solbakken, commissario tecnico della Norvegia, osserva dalla linea laterale durante l'amichevole internazionale tra Norvegia e Svizzera allo stadio Ullevaal di Oslo, Norvegia, il 31 marzo 2026. (Photo by Stuart Franklin/Getty Images)

"Ho scambiato due parole con Stale, siamo ottimi amici. Alexander è un agonista puro, ama il calcio e vuole vincere sempre. È normale che si sia preso male per la sostituzione, anzi, dovrebbe essere così ogni giorno dell'anno, che si tratti di un Mondiale o di un'amichevole. Sapeva come tenere palla e aiutare la squadra, ma le scelte spettano all'allenatore."

Nessun dramma familiare, insomma, ma un pizzico di sana e vecchia disciplina paterna: va bene l'ambizione, ma lo spogliatoio viene prima di tutto. Anche perché tra il CT e l'attaccante il rapporto è storico e profondo, e l'entourage del giocatore ha subito smentito le voci di una vera e propria lite.

Il "problema" si chiama Haaland (e un ruolo che va stretto)

Ma da dove nasce tutta questa frustrazione? Per capire il momento di Sorloth, bisogna guardare a come gioca la Norvegia. Dopo una stagione pazzesca a Madrid, dove ha brillato nonostante la concorrenza di giganti come Griezmann e Julian Alvarez, in nazionale Alexander deve fare i conti con un "muro" insormontabile: Erling Haaland.

Con la stella del Manchester City a fare il centravanti, Sorloth è costretto a traslocare sulla fascia destra. Un ruolo di sacrificio che ne limita l'istinto killer in zona gol (infatti è ancora a secco nel torneo). Papà Goran lo ha ammesso chiaramente: "Lì davanti abbiamo un giocatore di livello mondiale come Erling. Anche Alexander ha il fisico e i tempi del centravanti, ma adesso deve adattarsi a fare l'ala".

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Verso l'Inghilterra: dentro o fuori, anche per i nervi

Sabato sera ci si gioca la storia contro l'Inghilterra . In Norvegia i media sono impazziti e c'è persino chi è sicuro che la nazionale possa vincere la Coppa del Mondo, nonostante un brivido legato a unche ha colpito il ritiro nelle ultime ore.

Vedere Sorloth in campo dall'inizio contro gli inglesi sarebbe il segnale definitivo che il caso è rientrato. Se invece Solbakken dovesse decidere di lasciarlo fuori, allora sì che la gestione dei nervi diventerebbe un problema serio. E a quel punto, un consiglio del papà potrebbe non bastare più a tenerlo calmo.