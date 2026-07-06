Sette gol. È questo il numero che accomuna Erling Haaland e Cristiano Ronaldo nella storia dei Mondiali. La differenza, però, è impressionante: il fuoriclasse norvegese ha raggiunto questo traguardo in una sola edizione della Coppa del Mondo 2026, mentre il campione portoghese ha impiegato cinque partecipazioni per arrivare alla stessa cifra.

Haaland ma quando ti fermi? I numeri sono impressionanti

Una statistica destinata a far discutere, soprattutto perché mette a confronto due attaccanti di epoche diverse e con percorsi completamente differenti., in Germania. Da allora ha preso parte a cinque edizioni consecutive della competizione – Germania 2006, Sudafrica 2010, Brasile 2014, Russia 2018 e Qatar 2022 – riuscendo a realizzare complessivamente sette reti.

Un dato che, se da un lato certifica la straordinaria longevità del portoghese, dall'altro evidenzia come il Mondiale non sia mai stata la competizione in cui ha espresso il suo massimo potenziale realizzativo, a differenza di quanto fatto in Champions League o con la maglia del Portogallo. Erling Haaland, invece, ha impiegato appena un Mondiale per raggiungere lo stesso bottino. Il centravanti della Norvegia è stato il grande protagonista della cavalcata della sua nazionale nella Coppa del Mondo 2026, trascinandola fino ai quarti di finale grazie ai suoi sette gol, un rendimento da autentico bomber che lo ha immediatamente proiettato tra i protagonisti assoluti del torneo.

🚨| CRAZY STAT: Erling Haaland matched Cristiano Ronaldo's five World Cup campaigns in a single 2026 tournament.😳



He did it with Norway.🇳🇴 pic.twitter.com/mR0I12PDF9 — Winna F.C. (@WinnaFC) July 5, 2026

Il dato assume ancora più valore considerando che la Norvegia non è tradizionalmente una delle grandi potenze del calcio mondiale. Proprio per questo, il cammino della selezione scandinava è stato una delle sorprese della competizione, con Haaland capace di caricarsi la squadra sulle spalle e trasformarsi nel punto di riferimento offensivo.

Uno ai quarti, l'altro invece affronterà la Spagna questa sera

Naturalmente il confronto con Cristiano Ronaldo va contestualizzato. CR7 ha costruito una carriera irripetibile, diventando il miglior marcatore nella storia del calcio tra club e nazionale e vincendo praticamente tutto ciò che era possibile conquistare. Haaland, invece, è ancora nel pieno della sua carriera e ha davanti a sé diversi anni per scrivere nuovi record.

LISBONA, PORTOGALLO - 14 OTTOBRE: Cristiano Ronaldo del Portogallo festeggia dopo aver segnato il primo gol della sua squadra durante la partita di qualificazione alla Coppa del mondo FIFA 2026 tra Portogallo e Ungheria all'Estadio Jose Alvalade il 14 ottobre 2025 a Lisbona, Portogallo. (Foto di Carlos Rodrigues/Getty Images)

Eppure la statistica resta clamorosa: sette gol al primo Mondiale, gli stessi segnati da Cristiano Ronaldo nell'arco di cinque partecipazioni iniziate nel 2006. Un dato che racconta l'impatto devastante del centravanti norvegese e conferma come il futuro del calcio mondiale sia già nelle sue mani. Senza dimenticarci, che i due sono ancora in corsa per questo Mondiale, mentre uno è ai quarti, l'alto invece sarà impegnato stasera.