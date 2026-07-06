Carlo Ancelotti sarebbe il primo responsabile della disfatta del Brasile contro la Norvegia. Il tecnico di Reggiolo paga il rigore di Bruno e le sostituzioni.
Prima la doppietta, poi la viking row: Haaland manda in estasi la Norvegia
Il Brasile saluta con anticipo il mondiale. Nonostante i favori del pronostico con la Norvegia, i sudamericani si devono arrendere ad Erling Haaland e ad una squadra che ha disputato davvero una gran partita. La Seleçao ha lasciato il pallino del gioco in mano agli avversari e nonostante le diverse occasioni avute, non è riuscita ad incidere nel match.
Il tecnico italiano affossato dalla critica!Nel maggio 2025 Carlo Ancelotti si è insediato sulla panchina verdeoro con l'obiettivo di conquistare la sesta stella. Dopo aver fatto qualificare il Brasile alla Coppa del Mondo, non è riuscito a scavalcare l'ostacolo degli ottavi di finale lasciando la competizione con largo anticipo. In patria è visto come il principale responsabile del crollo e gli vengono imputati diversi capi d'accusa.
Vanderlei Luxemburgo, ex allenatore di Real Madrid e Brasile, ha giudicato non all'altezza la gestione della squadra, tra cambi che non convincono e un ingesso troppo tardivo di Neymar. "Utilizzare Neymar in una sola partita? Non abbiamo giocatori migliori di Neymar. Qualsiasi nazionale al mondo proteggerebbe un giocatore come lui. Un allenatore ha l'obbligo di ideare un sistema che favorisca il suo giocatore di punta, proprio come ha fatto la Norvegia con Haaland, aspettando una o due occasioni. Ma qui in Brasile è stato messo da parte".
Processo ad Ancelotti: "Obrigado por nada!"Non soltanto il minutaggio risicato concesso a uno dei simboli del Brasile, che ieri ha siglato il gol numero 80 con i verdeoro. Ancelotti finisce nell'occhio del ciclope soprattutto per aver deciso di far calciare il rigore del primo tempo a Bruno Guimaraes, nonostante ci fosse Vinicius in campo. Far giocare Martinelli al posto di Paquetà infortunato a centrocampo avrebbe ridotto l'imprevedibilità della squadra. Al Brasile nella sua interezza, poi, si contestano la passività e l'incapacità di resistere alle folate della Norvegia, oltre che ai movimenti di Haaland.
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