Il Brasile saluta con anticipo il mondiale. Nonostante i favori del pronostico con la Norvegia, i sudamericani si devono arrendere ad Erling Haaland e ad una squadra che ha disputato davvero una gran partita. La Seleçao ha lasciato il pallino del gioco in mano agli avversari e nonostante le diverse occasioni avute, non è riuscita ad incidere nel match.

Il tecnico italiano affossato dalla critica!

Nel maggio 2025 Carlo Ancelotti si è insediato sulla panchina verdeoro con l'obiettivo di conquistare. Dopo aver fatto qualificare il Brasile alla Coppa del Mondo, non è riuscito a scavalcare l'ostacolo degli ottavi di finale lasciando la competizione con largo anticipo.e gli vengono imputati diversi capi d'accusa.

RIO DE JANEIRO, BRASILE - 31 MAGGIO: Carlo Ancelotti, allenatore della Brasile, reagisce durante la partita amichevole internazionale tra Brasile e Panama allo Stadio Maracanã il 31 maggio 2026 a Rio de Janeiro, Brasile. (Foto di Wagner Meier/Getty Images)

Vanderlei Luxemburgo, ex allenatore di Real Madrid e Brasile, ha giudicato non all'altezza la gestione della squadra, tra cambi che non convincono e un ingesso troppo tardivo di Neymar. "Utilizzare Neymar in una sola partita? Non abbiamo giocatori migliori di Neymar. Qualsiasi nazionale al mondo proteggerebbe un giocatore come lui. Un allenatore ha l'obbligo di ideare un sistema che favorisca il suo giocatore di punta, proprio come ha fatto la Norvegia con Haaland, aspettando una o due occasioni. Ma qui in Brasile è stato messo da parte".

Processo ad Ancelotti: "Obrigado por nada!"

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Non soltanto il minutaggio risicato concesso a uno dei simboli del Brasile, che ieri ha siglato. Ancelotti finisce nell'occhio del ciclope soprattutto per aver deciso di far calciare il rigore del primo tempo a, nonostante ci fosse Vinicius in campo. Far giocare Martinelli al posto di Paquetà infortunato a centrocampo avrebbe ridotto l'imprevedibilità della squadra. Al Brasile nella sua interezza, poi, si contestano la, oltre che ai movimenti di Haaland.Con un titolo che non lascia scampo ad interpretazioni il settimanale Veja sembra voler congedare anzitempo l'allenatore nativo di Reggiolo: "". Infine, sempre Luxemburgo ha fatto un raffronto tra la considerazione che si ha in Brasile di un tecnico connazionale e quella riservata ad uno straniero: "Ancelotti ha commesso un errore.; ed è così che abbiamo perso l'opportunità di vincere la sesta stella. Se si trattasse di un allenatore brasiliano,, manderebbe in onda programmi speciali e dichiarerebbe il progetto un fallimento., la volontà di chiudere un occhio e un livello di pazienza che non hanno mai dimostrato di avere con noi".