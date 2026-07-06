Il fischio finale dell'ottavo di finale tra Brasile e Norvegia segna uno spartiacque nella storia recente della nazionale verdeoro. La sconfitta per 2-1 subita contro la formazione scandinava sancisce l'eliminazione dei sudamericani dal torneo e coincide ufficialmente con l'addio definitivo di Neymar alla selezione brasiliana. Al termine di un match difficile per i colori verdeoro, l'attaccante, che ha firmato la rete dell'1-2 su rigore, non è riuscito a trattenere le lacrime sul terreno di gioco, comunicando subito dopo la decisione di concludere il proprio percorso con la maglia della Seleção.

La decisione di Neymar

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Il sorpasso su Pelé e Rivaldo

La scelta di annunciare il ritiro dalla nazionale al termine della sfida giocata ha un preciso valore storico e sentimentale. All'interno del, infatti, il fuoriclasse aveva siglato la suain assoluto con lanel lontano, nel corso di una partita amichevole vinta dal Brasile contro la nazionale statunitense. Per spiegare la chiusura di un percorso, durato quattordici anni, proprio nell'impianto del New Jersey, il calciatore ha rilasciato una dichiarazione inequivocabile: "Ho iniziato qui, finisco qui". Ribadendo l'amarezza per un trofeo inseguito a lungo ma mai raggiunto con la nazionale,ha spiegato: "Ho provato e riprovato, ma è finita".La presenza in campo contro la formazione scandinava consente in ogni caso all'attaccante di aggiornare importantidel calcio sudamericano. Disputando il suomatch alindossando la maglia, il giocatore ha staccato due miti assoluti del calcio brasiliano: siachesi erano infatti fermati a quota 14 presenze nellacon il numero 10 sulle spalle.

BELEM, BRASILE - 8 SETTEMBRE: Neymar Jr. del Brasile festeggia dopo aver segnato il quinto gol della sua squadra durante la partita di qualificazione ai Mondiali FIFA 2026 tra Brasile e Bolivia allo stadio Mangueirao l'8 settembre 2023 a Belem, in Brasile. (Foto di Pedro Vilela/Getty Images)

Inoltre, il rigore trasformato negli ottavi consolida la continuità statistica del fuoriclasse nelle fasi finali del torneo. Neymar può vantare di aver segnato in 4 edizioni dei Mondiali: nel 2018, nel 2022 e nel 2026. Nella storia della nazionale brasiliana, solamente Pelé era riuscito nell'impresa di andare a segno in quattro edizioni differenti, lasciando il segno nelle edizioni del 1958, 1962, 1966 e 1970. Neymar supera persino una leggenda come Ronaldo: il "Fenomeno", pur mantenendo il primato di miglior marcatore brasiliano in assoluto nella competizione, è andato a rete in sole tre diverse edizioni del torneo (1998, 2002 e 2006).