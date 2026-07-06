Una decisione al massimo della polemica ha trasformato la vigilia di Belgio-USA nel caso più discusso del Mondiale. Tra il ricorso accolto dalla FIFA, l'intervento della Casa Bianca e la dura presa di posizione del Belgio, la sfida degli Ottavi rischia di giocarsi in un clima tutt'altro che sereno.

Garcia sul caso Balogun: "Stiamo difendendo il calcio e l'etica"

La sospensione della squalifica del centravanti statunitense, ufficializzata nella serata di ieri, ha provocato la durissima reazione del. In conferenza stampa, il commissario tecniconon ha nascosto il proprio stupore: "Non pensavo che per la FIFA il 5 luglio fosse il pesce d'aprile", ha dichiarato con evidente ironia.

Il tecnico francese ha poi ribadito la posizione della federazione belga, aggiungendo: "Voglio fare riferimento al comunicato della federazione. Li c'è scritto tutto. La federazione non difende solo sé stessa, ma anche il calcio in generale, l'integrità e l'etica". Garcia ha inoltre sottolineato come "credo che sia la prima volta volta nella storia che venga presa una decisione del genere", prima di chiudere definitivamente l'argomento per concentrarsi sulla partita.

LIEGI, BELGIO - 18 NOVEMBRE: Rudi Garcia, allenatore del Belgio, guarda durante la partita di qualificazione alla Coppa del Mondo FIFA 2026 tra Belgio e Liechtenstein il 18 novembre 2025 a Liegi, Belgio. (Foto di Omar Havana/Getty Images)

L'intervento della Casa Bianca

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A rendere ancora più clamoroso il caso di dietrofront della, è stato il coinvolgimento diretto dell'amministrazione statunitense. Secondo Reuters, una fonte informata sui fatti ha confermato che il presidenteha telefonato personalmente al numero uno della FIFA,, chiedendo di riesaminare il caso. Ancora più dettagliata la ricostruzione pubblicata dal Times, secondo cui un un funzionario del governo americano ha spiegato che Trump avrebbe contattato Infantino per comprendere le motivazioni dell'espulsione, mentre l'amministrazione avrebbe fornito ulteriore materiale utilizzato dalladegli Stati Uniti per sostenere la richiesta di revisione della sanzione.In questo contesti, la sfida degli Ottavi tra Belgio e Stati Uniti assume inevitabilmente un significato che va oltre il campo. Da una parte ci sarà ilche si sente penalizzato da una decisione ritenuta senza precedenti, dall'altra gliche recuperano il proprio centravanti di riferimento proprio grazie ad una scelta destinata a far discutere ancora a lungo. Il caso Balogun, dopo aver richiamato l'attenzione di Rudi Garcia, rischia quindi di aggiungere altro pepe su una partita che promette scintille già dal fischio d'inizio.