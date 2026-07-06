Una notte destinata ad entrare nella storia del calcio inglese, con un Jude Bellingham che si prende la scena dentro e fuori il campo. Il centrocampista ha trascinato l'Inghilterra ai Quarti del Mondiale con una prestazione da leader, raccontando poi tutta la propria emozione al termine della sfida contro il Messico.

Tutta la gioia di Bellingham: "Faccio fatica a trovare le parole"

Nel post partita,non ha nascosto l'entusiasmo per una vittoria conquistata in un contesto difficilissimo, ma nel quale ha saputo rispondere presente in maniera straordinaria: "È la miglior notte della mia carriera internazionale, semplicemente incredibile. Faccio anche fatica a trovare le parole", ha dichiarato il centrocampista inglese, sottolineando poi quanto il successo abbia un valore speciale per tutto il gruppo, evidenziando il carattere mostrato dalla squadra in uno degli stadi più iconici del mondo: "Tra i gol, il rigore concesso, quello realizzato, il cartellino rosso, è stato difficile mantenere la lucidità, ma tutta la squadra ha dimostrato carattere e sono orgoglioso di loro".

L'ex Borussia Dortmund ha inoltre invitato i tifosi inglesi a godersi questo momento speciale, con anche un pizzico d'ironia, consapevole dell'importanza di questo tipo di vittorie per un intero Paese: "Mandate un messaggio ai vostri capi: domani non andrete a lavoro!".

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La doppietta che ha piegato il Messico

Allo Stadio Azteca,è stato il grande protagonista del successo per 3-2 sulla formazione messicana. Il numero 10 inglese ha firmato una doppietta in appena 98 secondi, prima con un colpo di testa, su assist die poi finalizzando un'azione costruita insieme a. L'ha poi dovuto stringere i denti dopo l'espulsione di, restando in inferiorità numerica dal 54' fino al triplice fischio, grazie anche al rigore trasformato dal centravanti del Bayern Monaco e ad una prova difensiva di grande sacrificio da parte dell'intero collettivo.

NOTTINGHAM, INGHILTERRA - 10 GIUGNO: Jude Bellingham dell'Inghilterra festeggia, dopo aver segnato un gol che in seguito è stato negato a seguito di una revisione VAR durante l'amichevole internazionale tra Inghilterra e Senegal al City Ground il 10 giugno 2025 a Nottingham, Inghilterra. (Foto di Carl Recine/Getty Images)

Ora la Norvegia ai Quarti

Nei Quarti di finale,troverà unalasciata dall'impresa contro ile carica di entusiasmo: la Nazionale scandinava, trascinata dalla doppietta di, rappresenta uno degli avversari più temibili rimasti in corsa. Si prospetta quindi una sfida ad altissima intensità tra due squadre ricche di talento offensivo e reduci da vittorie di grande prestigio, con in palio un posto tra le migliori quattro del