Il Messico esce a testa altissima dalla Coppa del Mondo. Sebbene l'eliminazione, il capo di Stato si è detto orgoglioso dei suoi beniamini.
Il Messico "ruba" la Viking Row e indossa le maschere di Haaland
Una sconfitta che brucia, ma da archiviare in fretta. Il Messico incassa un 2-3 pesante da un'Inghilterra mai doma e costretta all'inferiorità numerica per larga parte del secondo tempo. Nonostante ciò, il percorso degli ospiti del Mondiale rimane comunque positivo e meritevole. Proprio sulla nazionale tricolore si è spesa la presidente messicana Claudia Sheinbaum.
Messico-Inghilterra 2-3, la presidente: "Avanti con orgoglio"Il Messico ci ha messo cuore e tecnica, oltre ad aver sfruttato al massimo il sostegno infinito del proprio pubblico. I tifosi avevano provato anche a disturbare il riposo degli inglesi, eppure non è bastato. La qualità dell'Inghilterra rimane altissima, così come di livello assoluto è stata la prestazione di un Jude Bellingham in grande spolvero. Protagonista come al solito, poi, Harry Kane capace di trasformare il rigore della certezza oltre a realizzare un assist. Sono sei i centri dell'attaccante del Bayern Monaco in quest'edizione del mondiale.
E così, dopo il Canada sconfitto dal Marocco, agli ottavi anche il Messico deve cedere il passo a una nazionale più quotata. Prima del ko con i Tre Leoni, tuttavia, erano arrivati 4 successi in altrettanti incontri senza subire nemmeno una rete. Per questo motivo, la marcia dei nordamericani è encomiabile allo stesso modo e la presidente del Messico non può rimproverare nulla ai suoi calciatori: "Animo! A volte si vince e a volte si impara; l'importante è andare avanti e rappresentare il Messico con orgoglio".
Caricamento post Instagram...
© RIPRODUZIONE RISERVATA