Una sconfitta che brucia, ma da archiviare in fretta. Il Messico incassa un 2-3 pesante da un'Inghilterra mai doma e costretta all'inferiorità numerica per larga parte del secondo tempo. Nonostante ciò, il percorso degli ospiti del Mondiale rimane comunque positivo e meritevole. Proprio sulla nazionale tricolore si è spesa la presidente messicana Claudia Sheinbaum.

Messico-Inghilterra 2-3, la presidente: "Avanti con orgoglio"

Il Messico ci ha messo, oltre ad aver sfruttato al massimo il sostegno infinito del proprio. I tifosi avevano provato anche a disturbare il riposo degli inglesi , eppure non è bastato. La qualità dell'Inghilterra rimane altissima, così come di livello assoluto è stata la prestazione di unin grande spolvero. Protagonista come al solito, poi,capace di trasformare il rigore della certezza oltre a realizzare un assist.del Bayern Monaco in quest'edizione del mondiale.

SYDNEY, AUSTRALIA - 09 GIUGNO: I tifosi del Messico mostrano il loro supporto durante la partita amichevole internazionale femminile tra Australia Matildas e Messico al CommBank Stadium il 09 giugno 2026 a Sydney, Australia. (Foto di Brendon Thorne/Getty Images)

E così, dopo il Canada sconfitto dal Marocco, agli ottavi anche il Messico deve cedere il passo a una nazionale più quotata. Prima del ko con i Tre Leoni, tuttavia, erano arrivati 4 successi in altrettanti incontri senza subire nemmeno una rete. Per questo motivo, la marcia dei nordamericani è encomiabile allo stesso modo e la presidente del Messico non può rimproverare nulla ai suoi calciatori: "Animo! A volte si vince e a volte si impara; l'importante è andare avanti e rappresentare il Messico con orgoglio".

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Ha scelto i suoi canali social, la prima donna ebrea ad essere eletta presidente in un Paese nordamericano, per esprimere la sua gioia. "Quanto ottenuto dai giovani della nazionale vivrà per sempre nel cuore dei messicani", ha proseguito. Per quello che concerne l'allestimento della competizione, non mancano elogi al suo Paese: "".